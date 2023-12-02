Российские оккупанты не перестают терроризировать гражданское население приграничья. Двух пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
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Последствия вражеской атаки
В результате обстрела Семеновской общины 2 декабря пострадала семья с малолетним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, он получил помощь в местной больнице. Дочь ждет операция, ее доставили в областное медзаведение. Мальчик, которому было 4 года, не пострадал. Известно, что они прибыли в гости в деревню.
Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу,
– отметили в Черниговской ОГА.
Мужчину и дочь направили в медицинские учреждения / Черниговская ОГА
Местные полицейские помогали эвакуировать пострадавших в результате циничной атаки оккупантов.
Российские обстрелы не утихают
- Утром 2 декабря оккупанты нанесли ракетного удара по Днепру – ударили по Днепровскому району. Власти сообщили, что информации о пострадавших не поступало. Последствия атаки уточняются.
- Днем раньше россияне терроризировали Кропивницкий – Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационного вооружения. Силам ПВО удалось сбить ракету над регионом. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- В последний день ноября оккупанты ударили 8 ракетами С-300 по Донецкой области. Общее количество жертв – 4 человека. В общей сложности были ранены 10 человек, среди них 5 детей: 6-месячный младенец, два 13-летних парня и 16-летний подросток.