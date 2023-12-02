Российские оккупанты не перестают терроризировать гражданское население приграничья. Двух пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

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Последствия вражеской атаки

В результате обстрела Семеновской общины 2 декабря пострадала семья с малолетним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, он получил помощь в местной больнице. Дочь ждет операция, ее доставили в областное медзаведение. Мальчик, которому было 4 года, не пострадал. Известно, что они прибыли в гости в деревню.

Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу,

– отметили в Черниговской ОГА.

Мужчину и дочь направили в медицинские учреждения / Черниговская ОГА

Местные полицейские помогали эвакуировать пострадавших в результате циничной атаки оккупантов.

Российские обстрелы не утихают