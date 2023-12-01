В ночь на 1 декабря российские захватчики выпустили ракеты по Кропивницкому. В городе раздавались взрывы.

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Ночью в Кропивницком раздавались взрывы

Ночью, незадолго после атаки БПЛА, воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационного вооружения на юге и востоке, поскольку россияне подняли тактическую авиацию. Так что в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

После 3 утра защитники сообщили о том, что ракеты двигаются в направлении Кривого Рога, а затем – в сторону Кропивницкого.

Через несколько минут корреспонденты "Суспильное" написали, что в Кропивницком были слышны взрывы. Людей призвали сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и не выкладывать фото и видео в социальные сети. Вскоре в городе объявили об отбое тревоги.

Уже утром в ОВА сообщили, что в регионе работала ПВО. Предварительно обошлось без жертв и раненых.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно – обошлось без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,

– написал глава ОВА Андрей Райкович.

Однако вместе с тем стало известно, что есть попадание ракетой в Кривом Роге.

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Отметим, что через час после этого на юге страны снова объявили воздушную тревогу из-за повторной атаки "Шахедов". До 6 утра тревога продолжалась в Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, что минувшей ночью россияне тоже атаковали Украину ракетами и "Шахедами". К сожалению, есть погибшие.

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