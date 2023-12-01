О российской атаке и ее последствиях рассказали в ОВА. Глава Сергей Лысак сообщил, что, к сожалению, есть попадание.

Читайте также Ночью в Кропивницком раздавались взрывы: враг выпустил по городу ракеты

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Что известно о ракетном ударе

Ночью 1 декабря российские военные попали ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются.

Впрочем, известно, что обошлось без жертв,

– подчеркнул Лысак.

Россияне снова атаковали "Шахедами" и ракетами