В воздушных силах сообщили, что этой ночью дроны и ракеты были нацелены на восток страны.
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"Шахеды" были выпущены с двух направлений
В ночь на 1 декабря враг применил по югу и востоку Украины 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА "Шахед 136/131".
Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине с двух направлений: из мыса Чауда в оккупированном Крыму и из российского Приморско-Ахтарска. Кроме этого, враги нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Сколько ракет сбили силы ПВО
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Защитникам неба удалось сбить 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Однако, очевидно, 7 дронов и еще одна ракета "прошмыгнули". Ждем официальных сообщений о последствиях обстрела.
В двух регионах слышали взрывы
- После 3 ночи в Кривом Роге и в Кропивницком раздавались взрывы.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что Россия попала ракетой по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются.
- Что касается взрывов в Кропивницком, то в регионе во время воздушной тревоги работала ПВО. В ОВА заявили, что обошлось без пострадавших и разрушений.