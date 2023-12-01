07:11, 1 декабря

В настоящее время тревога продолжается в столице, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Также с 4 апреля в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.

В каких областях объявили тревогу / Скриншот