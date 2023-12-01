Сначала сообщили об угрозе в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Далее – в столице и Киевской области. Что известно о тревоге, пишет 24 Канал.

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