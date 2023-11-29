Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. В последнее время оккупанты все чаще запускают "Шахеды" разными обходными путями. Они летят и через Запорожскую область, и через Полтавскую, и через Днепропетровскую и т.д.

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Ищут слабые места

Как отметил Игнат, украинские военные каждый раз делают детальные карты маршрутов движения "Шахедов" и других воздушных целей. Россияне постоянно меняют эти пути.

Враг вроде бы по одному пути летит. Но на 100 – 200 – 300 километров меняет его, чтобы по пути не было мобильной огневой группы. На каждый дрон есть спроектированный маршрут. Они регулярно меняют направления – где-то налево, где-то направо. Их задача – максимально обойти системы ПВО,

– сказал Игнат.

Если оккупанты будут лететь прямиком, то с большой вероятностью наткнутся на подразделение ЗРК или ту же мобильную огневую группу, которая уничтожит беспилотники. Поэтому они постоянно используют разные реки, автодороги, чтобы быть более незаметными.

Обратите внимание! Недавно Иран новый реактивный беспилотник Shahed-238. Его технические характеристики пока неизвестны.

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