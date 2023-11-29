Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. Останнім часом окупанти все частіше запускають "Шахеди" різними обхідними шляхами. Вони летять і через Запорізьку область, і через Полтавську, і через Дніпропетровську тощо.

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Шукають слабкі місця

Як наголосив Ігнат, українські військові кожного разу роблять детальні карти маршрутів польоту "Шахедів" та інших повітряних цілей. Росіяни постійно змінюють ці шляхи.

Ворог начебто за одним шляхом летить. Але на 100 – 200 – 300 кілометрів міняє його, щоб на шляху не була мобільна вогнева група. На кожен дрон є спроєктований маршрут. Вони регулярно змінюють напрямки – десь наліво, десь направо. Їх завдання – максимально обійти системи ППО,

– сказав Ігнат.

Якщо окупанти летітимуть напряму, то з великою ймовірністю наткнуться на підрозділ ЗРК чи ту ж мобільну вогневу групу, яка знищить безпілотники. Тому вони постійно використовують різні річки, автодороги, щоб бути більш непомітними

Зверніть увагу! Нещодавно Іран новий реактивний безпілотник Shahed-238. Його технічні характеристики поки що невідомі.

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