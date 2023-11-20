Продемонстрировали ударный дрон во время выставки. А представил БПЛА Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура". Так, реактивная версия Shahed-136 получила название Shahed-238.

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Новый "Шахед" имеет три версии

Различаются эти три версии Shahed-238 разными системами наведения.

Обратим внимание также, что их фюзеляжи имеют чёрный цвет. Это связывают с возможным применением радиопоглотительных материалов. Впрочем, пока нет этого подтверждений.

Сохранился классический вариант с автономной системой наведения, которая работает по инерциальной системе и сигналам GPS. Также появились варианты с инфракрасной или оптической, а также, вероятно, радиолокационной системой наведения.

Так, "Шахед" с инфракрасной/оптической системой могут использовать, чтобы бить по теплоконтрастным целям. К примеру, военной технике в тылу врага.

Реактивные "Шахеды" и другое оружие показали на выставке: смотрите видео

Также данные свидетельствуют о том, что дрон благодаря радиолокационной головке самонаведения способен стать аналогом противорадарных ракет, которые наводят на излучение поисковых РЛС. Это могут использоваться для нейтрализации, а также прорыва систем ПВО.

Обратим внимание, что технические характеристики Shahed-238 неизвестны. Можно лишь предположить, что реактивный двигатель позволит дрону двигаться с более высокой скоростью. Правда, дальность полета из-за этого может сократиться.

Заметим, что во время презентации показали запуск БПЛА с разогнанного авто. Тем временем Shahed-136 могли запускать со стационарной платформы. Для этого использовали твердотопливный ускоритель.

Доподлинно неизвестно, получит ли Россия от Ирана реактивные "Шахеды". В то же время атаки Shahed-136 не утихают. Поздним вечером 20 ноября враг запустил группы дронов-камикадзе как с Юга, так и с Севера. Призываем оставаться в укрытиях в тех регионах, где до сих пор доносится воздушная тревога. Это может уберечь вам жизнь.