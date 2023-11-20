В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атаки дронов-камикадзе "Шахед" в 20:14, пишет 24 Канал. В случае объявления тревоги в вашей области следует пройти в укрытие.

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Сейчас Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе атаки "Шахедов" в двух регионах Украины. Речь идет о Запорожской и Днепропетровской областях.

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Хронология атаки дронами-камикадзе

21:04 Группа "Шахедов" двигается вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.

21:01 В Воздушных Силах ВСУ, что вражеские дроны двигаются в направлении Николаева.

20:41 Воздушные Силы зафиксировали "Шахеды" на юге Харьковской области. Сообщается, что дроны двигаются на Север.

20:31 Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях. В Воздушных Силах заявили, что "Шахеды" движутся с Херсонщины в направлении Николаевщины.

20:14 Воздушные Силы ВСУ заявили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской, Днепропетровской областей.

Что известно о предыдущей атаке "Шахедов"