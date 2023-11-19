Вероятно, оккупанты ищут уязвимые места в системе противовоздушной обороны, чтобы затем осуществить массированную ракетную атаку. Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что нужно Украине, чтобы защититься от "Шахедов".

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Комплекс тактического уровня

Стратегически больше всего угрожает баллистика – это скоростные ракеты, которые могут сбивать ЗРК Patriot и SAMP/T. Баллистика – самый опасный формат ракет.

Враг учится не только на поле боя, но и усовершенствуется технологически. В России тоже есть высококлассные специалисты. Они учатся маскировать дроны, изменять траектории, делать отражающие поверхности и т.д.

– сказал Маломуж.

Война ежедневно подразумевает изменения систем. Поэтому украинским военным нужно быстро анализировать, чтобы понять, почему не удалось сбить эти модели беспилотников и над какими территориями.

Все сбить при таких условиях сложно. Мы не можем сегодня, особенно в отношении беспилотников, закрыть всю территорию Украины,

– добавил генерал украинской армии.

Воздушные силы ВСУ пытаются перекрывать основные объекты, но для того, чтобы защитить всю территорию, нужен целый комплекс тактического уровня новейших систем поражения беспилотников. Их должно быть не несколько десятков, а полтысячи. Также нужен радиолокационный купол, деактивирующий дроны или не допускающий на нашу территорию.

"Таких систем нужно много. Они есть в США, Канаде, Германии, Великобритании и т.д. Поставки нескольких сотен стали надежной защитой от "Шахедов", но, к сожалению, необходимого количества Украина еще не имеет", – отметил Маломуж.

Важно! В Украине увеличат количество мобильных групп, сбивающие дроны типа "Шахед".

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