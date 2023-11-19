Ймовірно, окупанти шукають вразливі місця в системі протиповітряної оборони, щоб потім здійснити масовану ракетну атаку. Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що потрібно Україні, аби захиститися від "Шахедів".

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Комплекс тактичного рівня

Стратегічно найбільше загрожує балістика – це швидкісні ракети, які можуть збивати ЗРК Patriot та SAMP/T. Балістика – найнебезпечніший формат ракет.

Ворог вчиться не тільки на полі бою, а й удосконалюється технологічно. У Росії також є висококласні спеціалісти. Вони вчаться маскувати дрони, змінювати траєкторії, робити відражаючі поверхні тощо,

– мовив Маломуж.

Війна щоденно передбачає зміни систем. Тому українським військовим треба швидко аналізувати, щоб зрозуміти, чому не вдалося збити ці моделі безпілотників та над якими територіями.

Все збити за таких умов складно. Ми не можемо сьогодні, особливо щодо безпілотників, закрити всю територію України,

– додав генерал української армії.

Повітряні сили ЗСУ намагаються перекривати основні об'єкти, але для того, щоб захистити всю територію треба цілий комплекс тактичного рівня новітніх систем ураження безпілотників. Їх повинно бути не декілька десятків, а пів тисячі. Також потрібний радіолокаційний купол, який деактивуватиме дрони або не допускатиме на нашу територію.

"Таких систем треба багато. Вони є в США, Канаді, Німеччині, Великій Британії тощо. Постачання кількох сотень стало б надійним захистом від "Шахедів", але, на жаль, необхідної кількості Україна ще не має", – зазначив Маломуж.

Важливо! В Україні збільшать кількість мобільних груп, які збивають дрони типу "Шахед".

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