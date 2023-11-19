У етері телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час нічної атаки дронами-камікадзе обійшлося без критичних руйнувань. Він також наголосив, що 15 збитих безпілотників із 20 – це чудовий результат.

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Сили ППО роблять все можливе

За словами Ігната, деталей не розкривають, щоб не давати ворогу зрозуміти, чи досяг він успіху. Також речник розповів, що Росія намагається поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти, однак про це також не можна говорити в прямому етері.

Сили протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб наблизити статистику збитих дронів до 100%,

– підкреслив він.

Речник Повітряних сил також зауважив, що зараз триває робота над посиленням української ППО.

Росія знову вдарила по Україні