В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время ночной атаки дронами-камикадзе обошлось без критических разрушений. Он также подчеркнул, что 15 сбитых беспилотников из 20 – это отличный результат.

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Силы ПВО делают все возможное

По словам Игната, деталей не раскрывают, чтобы не давать врагу понять, добился ли он успеха. Также спикер рассказал, что Россия пытается попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты, однако об этом также нельзя говорить в прямом эфире.

Силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы приблизить статистику сбитых дронов к 100%,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил также отметил, что сейчас идет работа над усилением украинского ПВО.

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