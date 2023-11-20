У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів-камікадзе "Шахед" о 20:14, пише 24 Канал. У разі оголошення тривоги у вашій області слід пройти в укриття.

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Росія атакує "Шахедами" з Півдня

Наразі Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу атаки "Шахедів" у двох регіонах України. Мовиться про Запорізьку та Дніпропетровську області.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Хронологія атаки дронами-камікадзе

21:04 Група "Шахедів" рухається уздовж Харківської та Дніпропетровської областей в напрямку Полтавщини.

21:01 У Повітряних Силах ЗСУ, що ворожі дрони рухаються у напрямку Миколаєва.

20:41 Повітряні Сили зафіксували "Шахеди" на півдні Харківської області. Повідомляється, що дрони рухаються на Північ.

20:31 Повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях. У Повітряних Силах заявили, що "Шахеди" рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Дрони-камікадзе рухаються на Північ.

20:14 Повітряні Сили ЗСУ заявили про загрозу застосування ворожих ударні БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей.

Що відомо про попередню атаку "Шахедів"