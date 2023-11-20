У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки дронів-камікадзе "Шахед" о 20:14, пише 24 Канал. У разі оголошення тривоги у вашій області слід пройти в укриття.

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Росія атакує "Шахедами" з Півдня

Наразі Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу атаки "Шахедів" у двох регіонах України. Мовиться про Запорізьку та Дніпропетровську області.

Хронологія атаки дронами-камікадзе

Що відомо про попередню атаку "Шахедів"

  • Протягом листопада росіяни вже 11 разів атакували Україну "Шахедами". Найбільше "Шахедів" росіяни застосували під час атаки 3 листопада.
  • Тоді російські військові здійснили пуски 40 дронів-камікадзе, з яких силам ППО України вдалося знищити 24.
  • Під час попередньої атаки, яка відбулася уночі 19 листопада, Росія здійснила пуски 20 "Шахедів". Українським воїнам вдалося збити 15 БпЛА.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час атаки Росія намагалася поцілити у критичну інфраструктуру та військові об'єкти. За його словами, внаслідок атаки противника минулося без критичних руйнувань.
  • У Київській ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Черкаській області теж є пошкодження внаслідок падіння уламків.