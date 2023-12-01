Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині. Що відомо про тривогу, пише 24 Канал.
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Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".
У КМВА повідомили про відбій тривоги.
Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині.
Відбій на Чернігівщині.
У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.
Наразі тривога триває у столиці, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Також з 4 квітня на Луганщині, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму.
В яких областях оголосили тривогу / Скриншот
Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Вночі окупанти атакували Кропивницький ракетами
- О пів на 4 годину ранку Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького прямують ракети.
- Уже через кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи в місті.
- Відбій тривоги оголосили о 03:48.