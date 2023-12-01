Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині. Що відомо про тривогу, пише 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

07:53, 1 грудня Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".

07:49, 1 грудня У КМВА повідомили про відбій тривоги.

07:36, 1 грудня Моніторингові канали пишуть про роботу ППО на Київщині.

07:31, 1 грудня Відбій на Чернігівщині.

07:23, 1 грудня У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.

07:11, 1 грудня Наразі тривога триває у столиці, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Також з 4 квітня на Луганщині, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму. В яких областях оголосили тривогу / Скриншот

07:07, 1 грудня Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.

06:13, 1 грудня Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Вночі окупанти атакували Кропивницький ракетами