У ніч на 1 грудня російські загарбники випустили ракети по Кропивницькому. У місті лунали вибухи.

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Вночі у Кропивницькому лунали вибухи

Вночі, незадовго після атаки БпЛА, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході, оскільки росіяни підняли тактичну авіацію. Тож в кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Після 3 ранку захисники повідомили про те, що ракети рухаються в напрямку Кривого Рогу, а потім – в бік Кропивницького.

За кілька хвилин кореспонденти "Суспільне" написали, що у Кропивницькому було чутно вибухи. Людей закликали зберігати спокій, залишатися в укриттях та не викладати фото й відео в соціальні мережі. Невдовзі у місті оголосили про відбій тривоги.

Вже зранку в ОВА повідомили, що в регіоні працювала ППО. Попередньо, минулося без жертв та поранених.

Вночі ворог атакував ракетами і дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо – обійшлося без потерпілих та руйнувань. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– написав очільник ОВА Андрій Райкович.

Однак разом з тим стало відомо, що є влучання ракетою у Кривому Розі.

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Зазначимо, що через годину після цього на півдні країни знову оголосили повітряну тривогу через повторну атаку "Шахедів". До 6 ранку тривога тривала у Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Україну ракетами та "Шахедами". На жаль, є загиблі.

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