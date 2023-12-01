У ніч на 1 грудня російські загарбники випустили ракети по Кропивницькому. У місті лунали вибухи.
Дивіться також Українська ППО знищує понад 100 цілей: чого чекають росіяни перед масованим ударом
Вночі у Кропивницькому лунали вибухи
Вночі, незадовго після атаки БпЛА, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході, оскільки росіяни підняли тактичну авіацію. Тож в кількох областях була оголошена повітряна тривога.
Після 3 ранку захисники повідомили про те, що ракети рухаються в напрямку Кривого Рогу, а потім – в бік Кропивницького.
За кілька хвилин кореспонденти "Суспільне" написали, що у Кропивницькому було чутно вибухи. Людей закликали зберігати спокій, залишатися в укриттях та не викладати фото й відео в соціальні мережі. Невдовзі у місті оголосили про відбій тривоги.
Вже зранку в ОВА повідомили, що в регіоні працювала ППО. Попередньо, минулося без жертв та поранених.
Вночі ворог атакував ракетами і дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо – обійшлося без потерпілих та руйнувань. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,
– написав очільник ОВА Андрій Райкович.
Однак разом з тим стало відомо, що є влучання ракетою у Кривому Розі.
Дивіться також Вночі росіяни запустили по Україні "Шахеди" та ракети: скільки вдалося збити
Зазначимо, що через годину після цього на півдні країни знову оголосили повітряну тривогу через повторну атаку "Шахедів". До 6 ранку тривога тривала у Херсонській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Україну ракетами та "Шахедами". На жаль, є загиблі.
Головне про минулу нічну атаку
- Вночі 30 листопада ворога випустив по Україні 20 "Шахедів" та ракети різних типів.
- У Покровську ракетами С-300 було пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі та гаражі цивільного населення.
- У Новоградівці Росія влучила у багатоповерховий будинок. Наразі відомо про 2 загиблих та 10 поранених, з яких 5 дітей.
- У Мирнограді було пошкоджено відділ поліції, суд та автомобілі. Обійшлося без постраждалих і жертв.