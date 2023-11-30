Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі – Росія вкотре скоїла воєнний злочин. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал повідомляє про всі оновлення стосовно жертв і потерпілих людей.
Дивіться також Окупанти випустили вночі 20 "Шахедів" та 8 ракет: скільки цілей збили, чи є руйнування
Атака на Донеччину: що відомо про жертв і постраждалих
Важливо, що російські окупанти атакували повітряними цілями три міста в Донецькій області, що розташовані в Покровському районі: власне, Покровськ, а також Новоградівку та Мирноград.
- Покровськ. Було пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі та гаражі цивільного населення. Поранено 5 людей – немовля та хлопці 13 й 16 років.
- Новоградівка. Росія влучила у багатоповерховий будинок. Рятувальники після обстрілу почали розбирати завали та шукати людей.
- Мирноград. На це місто припало 2 ракетами із ЗРК "С-300" загарбників. Було пошкоджено відділ поліції, суд та автомобілі. Обійшлося без постраждалих і жертв.