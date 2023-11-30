Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі – Росія вкотре скоїла воєнний злочин. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал повідомляє про всі оновлення стосовно жертв і потерпілих людей.

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Атака на Донеччину: що відомо про жертв і постраждалих

Важливо, що російські окупанти атакували повітряними цілями три міста в Донецькій області, що розташовані в Покровському районі: власне, Покровськ, а також Новоградівку та Мирноград.

Актуальна інформація. Загалом було поранено загалом 10 людей, серед них 5 дітей: 6-місячне немовля, два 13-річні хлопці та 16-річний підліток. Ймовірно, під завалами багатоповерхівки (у Новоградівці) перебуває ще 4 людей, серед яких 8-річна дитина. Водночас відомо про 1 загиблого 61-річного чоловіка в цьому місті, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів близько 10:00, 30 листопада.