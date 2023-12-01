Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що окупанти не чекають морозів, вони й так щодня атакують Україну. В день на нашу територію вирушають 20 – 30 літальних апаратів, зокрема "Шахеди", та ракет Х-59 та Х-31.

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Чекають на привід

Щодо масштабних атак, в які залучена велика кількість літальних апаратів, росіяни будуть проводити лише тоді, коли це їм буде потрібно для інформаційного розголосу.

В День пам'яті жертв Голодомору 25 листопада окупанти атакували Україну 75-ю "Шахедами". Їхнє завдання було не пробити українську систему ППО, тому що росіяни розуміють, що наша протиповітряна оборона знищує понад 100 цілей. Тому це була інформаційна акція,

– припустив військовий експерт.

Саме тому атаки з великою кількістю літальних апаратів росіяни будуть влаштовувати лише під якісь важливі дати чи події.

Коли чекати масованих атак на територію України від окупантів: дивіться відео

Якщо Владімір Путін оголосить, що вкотре збирається йти в президенти, то "приурочити" до цієї події він може масовану атаку по Україні. Також таким приводом можуть стати свята – Новий рік чи Різдво – 25 грудня.

"А кожного дня атаки меншою кількістю літальних апаратів будуть продовжуватись. Росіяни виробляють понад 30 безпілотників типу "Шахед" на добу та близько 100 ракет на місяць. Наразі вони будуть накопичувати їх. Однак у будь-який момент окупанти можуть організувати масовану атаку, але під інформаційний привід", – зазначив Роман Світан.

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