Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что оккупанты не ждут морозов, они и так каждый день атакуют Украину. В день на нашу территорию отправляется 20 – 30 летательных аппаратов, в частности "Шахеды", и ракет Х-59 и Х-31.
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Ждут повода
Что касается масштабных атак, в которые вовлечено большое количество летательных аппаратов, россияне будут проводить их только тогда, когда это им потребуется для информационного резонанса.
В День памяти жертв Голодомора 25 ноября оккупанты атаковали Украину 75-ю "Шахедами". Их задача была не пробить украинскую систему ПВО, потому что россияне понимают, что наша противовоздушная оборона уничтожает более 100 целей. Поэтому это была информационная акция,
– предположил военный эксперт.
Именно поэтому атаки с большим количеством летательных аппаратов россияне будут устраивать только под какие-нибудь важные даты или события.
Когда ждать массированных атак на территорию Украины от оккупантов: смотрите видео
Если Владимир Путин объявит, что еще раз собирается идти в президенты, то "приурочить" к этому событию он может массированную атаку по Украине. Также таким поводом могут стать праздники – Новый год или Рождество – 25 декабря.
"А каждый день атаки меньшим количеством летательных аппаратов будут продолжаться. Россияне производят более 30 беспилотников типа "Шахед" в сутки и около 100 ракет в месяц. Теперь они будут накапливать их. Однако в любой момент оккупанты могут организовать массированную атаку, но под информационный повод", – отметил Роман Свитан.
Больше о вражеских атаках Украины
- Вечером 30 ноября оккупанты снова направились на территорию нашей страны "Шахеды". Тревога объявлена в Южных областях, а вблизи Никополя уже работает ПВО.
- Ранее – в ночь на 30 ноября – россияне атаковали нашу территорию 20 дронами-камикадзе. Беспилотники они запускали из оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска. В Генштабе сообщили, что 14 дронов были сбиты Воздушными силами ВСУ.
- Кроме того, враг выпустил 8 зенитных управляемых ракет С-300. А управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300 была атакована гражданская инфраструктура Украины.
- Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у россиян есть большие списки целей в Украине, по которым они стремятся попасть дронами. В то же время украинские военные могут только догадываться, какие цели есть в том списке. В частности, это могут быть военные объекты, критическая инфраструктура и т.д.