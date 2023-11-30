Из-за очередной атаки беспилотниками по регионам Украины могут раздаваться сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает граждан прислушиваться к сиренам, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу военным во время ликвидации вражеских объектов в небе.

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Россияне пустили свои "Шахеды"

Воздушные силы около 19 часов 38 минут отметили, что оккупанты запустили свои беспилотники "Шахед" из полигона Чауда, в аннексированном Крымском полуострове. Там призывали реагировать на сирены по областям, если они прозвучали.

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– сказали в Воздушных силах.

Пока неизвестно, по какому вектору будут двигаться российские беспилотники. Однако первые воздушные тревоги могут прозвучать в прилегающих к Крыму Херсонской, Николаевской, Одесской или Запорожской областях.

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Оккупанты ежедневно пускают по Украине "Шахеды"