Из-за очередной атаки беспилотниками по регионам Украины могут раздаваться сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает граждан прислушиваться к сиренам, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу военным во время ликвидации вражеских объектов в небе.
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Россияне пустили свои "Шахеды"
Воздушные силы около 19 часов 38 минут отметили, что оккупанты запустили свои беспилотники "Шахед" из полигона Чауда, в аннексированном Крымском полуострове. Там призывали реагировать на сирены по областям, если они прозвучали.
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– сказали в Воздушных силах.
Пока неизвестно, по какому вектору будут двигаться российские беспилотники. Однако первые воздушные тревоги могут прозвучать в прилегающих к Крыму Херсонской, Николаевской, Одесской или Запорожской областях.
Оккупанты ежедневно пускают по Украине "Шахеды"
- Россияне также пускали свои беспилотные летательные аппараты "Шахед" по территории Украины в ночь на 30 ноября. Тогда воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины.
- В результате мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области вблизи населенного пункта Шепетовка. Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что это была работа противовоздушной обороны по враждебным целям.
- Далее стало известно, что обломки "Шахеда" рухнули на территории бывшего завода. Тюрина подчеркнул, что травмированных в результате атаки нет, а пожар на территории предприятия отсутствует.
- В Воздушных силах рассказали, что всего кафиры пустили по Украине 20 "Шахедов". 14 летательных аппаратов сбила украинская противовоздушная оборона.
- В ту же ночь оккупанты также запустили по Донецкой области 8 ракет типа С-300. В результате в Покровском районе были серьезные разрушения и пострадавшие.