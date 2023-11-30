Через чергову атаку безпілотниками по регіонах України можуть лунати сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає громадян прислухатися до сирен, адже це може вберегти життя та полегшити роботу військовим під час ліквідації ворожих об'єктів у небі.

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Росіяни пустили свої "Шахеди"

Повітряні сили близько 19 години 38 хвилин наголосили, що окупанти запустили свої безпілотники "Шахед" із полігону Чауда, в анексованому Кримському півострові. Там закликали реагувати на сирени по областях, якщо вони пролунали.

Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– сказали у Повітряних силах.

Наразі достеменно невідомо, яким вектором рухатимуться російські безпілотники. Однак перші повітряні тривоги можуть пролунати у прилеглих до Криму Херсонській, Миколаївській, Одеській чи Запорізькій областях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Окупанти щодня пускають по Україні "Шахеди"