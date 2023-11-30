Через чергову атаку безпілотниками по регіонах України можуть лунати сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає громадян прислухатися до сирен, адже це може вберегти життя та полегшити роботу військовим під час ліквідації ворожих об'єктів у небі.
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Росіяни пустили свої "Шахеди"
Повітряні сили близько 19 години 38 хвилин наголосили, що окупанти запустили свої безпілотники "Шахед" із полігону Чауда, в анексованому Кримському півострові. Там закликали реагувати на сирени по областях, якщо вони пролунали.
Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– сказали у Повітряних силах.
Наразі достеменно невідомо, яким вектором рухатимуться російські безпілотники. Однак перші повітряні тривоги можуть пролунати у прилеглих до Криму Херсонській, Миколаївській, Одеській чи Запорізькій областях.
Окупанти щодня пускають по Україні "Шахеди"
- Росіяни також пускали свої безпілотні літальні апарати "Шахед" по території України вночі 30 листопада. Тоді повітряна тривога лунала у низці регіонів України.
- Зрештою потужні вибухи пролунали у Хмельницькій області поблизу населеного пункту Шепетівка. Перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що це була робота протиповітряної оборони по ворожих цілях.
- Далі стало відомо, що уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. Тюрін наголосив, що травмованих внаслідок атаки немає, а пожежа на території підприємства відсутня.
- У Повітряних силах розповіли, що загалом окупанти пустили по Україні 20 "Шахедів". 14 із літальних апаратів збила українська протиповітряна оборона.
- Тієї ж ночі окупанти також запустили по Донецькій області 8 ракет типу С-300. Внаслідок цього у Покровському районі були серйозні руйнування і постраждалі.