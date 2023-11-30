Головне завдання усіх змін – зрозуміти де та як працює українська система ППО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, пояснивши, що вдосконалені "Шахеди" є небезпечними.

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Що змінили росіяни у "Шахедах"

На російських дронах також знайшли павербанк та пристрій із сімкартою. Ймовірно, мобільну мережу використовують для оновлення координат. У такий спосіб також можуть навіть змінювати польотне завдання.

Вони справді вдосконалюють їх ("Шахеди" – 24 Канал) дуже сильно. Почали застосовувати фюзеляжі з карбонового волокна, що знижує коефіцієнт розсіювання. Відповідно у засобів радіолокаційного спостереження знищується видимість такого об'єкта,

– зауважив Андрій Крамаров.

До того ж росіяни, здавалося б, простими підручними засобами намагаються покращити систему навігації та системи управління. Дешеві елементи використовують, щоб суттєво не збільшити вартість дронів. Адже, наприклад, системи навігації від крилатих ракет все ж є відчутно дорогими.

"Перші "Шахеди", які використовували рік тому, працювали виключно за інерційною системою наведення та майже не змінювали координати. Зараз ми бачимо, що у них вже є можливість ефективніше маневрувати", – зазначив військовий експерт.

На думку військового експерта, окупанти не отримають багато інформації з використання таких елементів як 4G-модем та пристрій, який може обмінюватися сигналом у стільниковій мережі. Є й інші способи для з'ясовування, у якому місці збили дрон.

Андрій Крамаров про осучаснення "Шахедів": дивіться відео

Яка головна небезпека

Однак реальні загрози від модернізації дронів-камікадзе справді є. Найбільшою з них є покращена система навігації. Для кращого розуміння, можна навести приклад зі смартфоном – навігація у ньому працює найкраще з увімкненими стільниковими даними.

У такий спосіб ворог може збільшувати точність самих "Шахедів", використовуючи стільникову мережу України. За наявності зв'язку з мобільним інтернетом в режимі реального часу вони зможуть змінювати кінцеву точку координат,

– наголосив Крамаров.

Через це ураження тієї чи іншої цілі дроном-камікадзе підвищується. Втім українські сили протиповітряної оборони роблять усе, аби мінімізувати загрозу.

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