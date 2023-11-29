Внаслідок атаки у вівторок у Києві не зафіксовано руйнувань – зокрема, й від уламків. ЗСУ вкотре показали чудовий результат.
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Деталі атаки на Київ
Ввечері 29 листопада у Києві пролунала повітряна тривога, яку викликала загроза застосування росіянами дронів-камікадзе. У регіоні вдало відпрацювали сили ППО. Постраждалих чи руйнувань внаслідок падіння уламків не зафіксовано. Критична інфраструктура в нормі.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що мобільні групи у Північній операційній зоні продовжують показувати гарні результати.
Зокрема в період з 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 під час чергового ворожого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів камікадзе типу ''Шахед'' на Київському напрямку мобільною вогневою групою зі складу Північного стратегічного угрупування військ був знищений один ворожий БпЛА,
– написав він.
Загалом всі ворожі дрони були знищені українськими військовослужбовцями.
Атака ударними дронами
- У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА з напрямку Приморсько-Ахтарська. Також він запустив керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
- Повітряним Силам вдалося ліквідувати 21 "Шахед" та дві з трьох ракет – остання не досягла своєї цілі. Основним напрямком удару безпілотників була Хмельницька область, ракет – Південь країни.
- У Дніпропетровській області було знищено 8 ударних БпЛА – їх приземлили в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах. Постраждалих чи руйнувань немає.