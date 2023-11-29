В результате атаки во вторник в Киеве не зафиксированы разрушения – в том числе и от обломков. ВСУ еще раз показали отличный результат.

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Детали атаки на Киев

Вечером 29 ноября в Киеве прозвучала воздушная тревога, вызванная угрозой применения россиянами дронов-камикадзе. В регионе успешно отработали силы ПВО. Пострадавшие или разрушения в результате падения обломков не зафиксированы. Критическая инфраструктура в норме.

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что мобильные группы в Северной операционной зоне продолжают показывать хорошие результаты.

В частности, в период с 18.38 28.11. по 00.34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Шахед'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БПЛА,

– написал он.

Все вражеские дроны были уничтожены украинскими военнослужащими.

Атака ударными дронами