Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации по состоянию на утро. В частности, руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил в каких районах происходило ущерб.
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Защитники неба уничтожили 8 беспилотников. "Шахедов" приземлили в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах,
– сообщил Сергей Лысак.
По данным ОВА пострадавших в результате сбития дронов в области нет. Не уточняют также и возможные повреждения.
Ночная атака по Украине: главное
- Россия атаковала Украину 21 ударным дроном и тремя крылатыми ракетами Х-59. Все "Шахеды" были уничтожены, а также две ракеты, третья – не достигла цели.
- В командовании Воздушных сил отметили, что основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.
- В результате боевой работы все вражеские ударные беспилотники уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.