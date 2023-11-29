Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации по состоянию на утро. В частности, руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил в каких районах происходило ущерб.

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Защитники неба уничтожили 8 беспилотников. "Шахедов" приземлили в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах,

– сообщил Сергей Лысак.

По данным ОВА пострадавших в результате сбития дронов в области нет. Не уточняют также и возможные повреждения.

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