В ряде областей Украины вечером 28 ноября прозвучала воздушная тревога. Известно, что российские военные запустили с юга "Шахеды". По имеющейся информации, они уже долетели до Киевщины, где по дронам-камикадзе работает ПВО.
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Что известно об атаке
В Киевской области воздушную тревогу объявили в 20:31. А уже в 21:01 в Киевской ОВА обратились к жителям области. Их призвали не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, ведь работает ПВО.
В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,
– говорят в ОВА.
Также призвали соблюдать информационную тишину. Просьба не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших военных по российским дронам-камикадзе.
В 20:58 Воздушные силы отметили, что фиксируется движение ударных дронов:
- в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении;
- в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении;
- еще группы следуют из Херсонской области в направлении Николаевской.
В 21:17 СМИ сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы. Еще раз подчеркиваем важность находиться в укрытиях, чтобы не рисковать собственной жизнью и здоровьем.
Ночью враг запустил один "Шахед"
- Обратим внимание, что в ночь на 28 ноября противовоздушная оборона уничтожила ударный БПЛА типа "Шахед". Также под утро на юге превратили в металлолом разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Кроме того, на восточном направлении оккупанты применяли авиационную ракету. Около 09:00 враг ударил по Запорожью баллистикой. Вероятно, речь идет об "Искандер-М".