Воздушная тревога на территории области была объявлена в 18:44. Позднее Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе.

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Несколько групп ударных БПЛА через Днепропетровскую область (Днепр/Павлоград). Направление движения – северо-западное,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Впоследствии подчеркнули, что ударные БПЛА находятся на границе Херсонской и Днепропетровской области. По состоянию на 19:26 отметили, что группа ударных БПЛА заходит в воздушное пространство Полтавщины. Вражеские дроны держат курс на северо-запад. Кроме того, есть несколько групп на территории Днепропетровской области.

По состоянию на 20:50 следующие данные:

ударные БПЛА двигаются в направлении:

Черкасс;

Кировоградщины;

Одессы.

Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, отмечают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.