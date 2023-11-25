Перевага використання безпілотників для масованих атак у тому, що їхня ціна доволі дешева. Однак збитків та проблем вони можуть завдати дуже серйозних. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат, пояснивши, яку мету переслідує ворог.

Варто переглянути Атакуватимуть не лише ракетами та дронами: інтерв'ю з Подоляком про стратегію ворога взимку

Чого хоче досягнути ворог

Повітряні тривоги суттєво збільшились у часі. Зокрема, під час атаки вночі 25 листопада вона тривала 6 годин. Росіяни намагаються вдосконалювати маршрути для того, щоб ураження цілей було серйознішим.

"Кожен дрон націлений на свою ціль та має свій маршрут, який йому проклали напередодні атаки. Він йде тим маршрутом та вражає або не вражає свою ціль", – зауважив Юрій Ігнат.

Однак тепер тактика ворога змінилась. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може "намотувати кола" – облітати області, повертатися, кружляти з боку в бік.

Це робиться з метою намацати слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, подивитися наскільки ефективним буде цей новий маршрут, який проклали. Але ціль залишається ціллю – знищити якийсь об'єкт, куди його направили,

– наголосив Ігнат.

До того ж такі, відносно дешеві, засоби як дрони направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак.

Юрій Ігнат про мету дронової атаки окупантів: дивитись відео

Масована атака на Україну: що відомо