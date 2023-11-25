Преимущество использования беспилотников для массированных атак в том, что их цена довольно дешевая. Однако ущерб и проблемы они могут нанести очень серьезный. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, объяснив, какую цель преследует враг.

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Чего хочет достичь враг

Воздушные тревоги существенно увеличились во времени. В частности, во время атаки ночью 25 ноября она продлилась 6 часов. Россияне пытаются совершенствовать маршруты для того, чтобы поражение целей было более серьезным.

"Каждый дрон нацелен на свою цель и имеет свой маршрут, который ему проложили накануне атаки. Он идет по тому маршруту и поражает или не поражает свою цель", – отметил Юрий Игнат.

Однако теперь тактика врага изменилась. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" – облетать области, поворачиваться, кружить из стороны в сторону.

Это делается с целью нащупать слабые места в нашей противовоздушной обороне, посмотреть, насколько эффективным будет этот проложенный новый маршрут. Но цель остается целью – уничтожить какой-то объект, куда его направили,

– подчеркнул Игнат.

К тому же такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.

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