Преимущество использования беспилотников для массированных атак в том, что их цена довольно дешевая. Однако ущерб и проблемы они могут нанести очень серьезный. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, объяснив, какую цель преследует враг.
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Чего хочет достичь враг
Воздушные тревоги существенно увеличились во времени. В частности, во время атаки ночью 25 ноября она продлилась 6 часов. Россияне пытаются совершенствовать маршруты для того, чтобы поражение целей было более серьезным.
"Каждый дрон нацелен на свою цель и имеет свой маршрут, который ему проложили накануне атаки. Он идет по тому маршруту и поражает или не поражает свою цель", – отметил Юрий Игнат.
Однако теперь тактика врага изменилась. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" – облетать области, поворачиваться, кружить из стороны в сторону.
Это делается с целью нащупать слабые места в нашей противовоздушной обороне, посмотреть, насколько эффективным будет этот проложенный новый маршрут. Но цель остается целью – уничтожить какой-то объект, куда его направили,
– подчеркнул Игнат.
К тому же такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.
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Массированная атака на Украину: что известно
- В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов. Большинство из 75 ударных БПЛА были направлены на Киев и область. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 74 вражеских беспилотника. Воздушная тревога длилась более 6 часов.
- К сожалению, в результате падения обломков дронов в Киеве было повреждено много зданий. В частности, речь идет о детском саду, жилых и нежилых зданиях. Повреждения зафиксировали в Голосеевском, Соломенском и Днепровском районах. Из-за последствий обстрелов у некоторых жителей столицы некоторое время были отключения света. В частности, во время масштабных обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. Однако это достаточно быстро исправили.
- В Воздушных силах сообщили, что оккупанты, вероятнее всего, усовершенствовали дроны. В частности, по обломкам видно, что "Шахеды" были черного цвета. Для этого россияне использовали карбон, являющийся поглотительным материалом для радиолокационного сигнала.