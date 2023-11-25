Советник главы Офиса Президента Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что Россия будет пытаться атаковать украинцев и психологически. Больше о том, как Украина готовится к зиме и почему на границе с Польшей не прекращаются протесты – дальше в материале.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, почему в Европе к власти приходят противники помощи Украине, как с этим связана Россия и почему Владимира Путина позвали на саммит G20. Подробности – читайте по ссылке.

Почему протесты польских перевозчиков не прекращаются

Говорят о том, что за блокировкой границ Польши – Украины могут стоять российские спецслужбы. У вас есть объяснение тому, что происходит на территории Польши? Как это можно предотвратить, потому что имеем вторую смерть водителя, который не дождался пересечения границы?

Совершенно странная история, но она, к сожалению, является отголоском внутренней борьбы в Польше, то есть парламентских выборов. Надо дождаться формирования коалиционного правительства, которое формируют вокруг персоны Дональда Туска. Это должно произойти до 15 декабря. Думаю, что сегодняшнее правительство немного отстранилось от проблематики, потому что уже уходит, а нового правительства еще нет.

Отмечу, что все, что происходит сегодня на границе с Украиной, не государственная политика Польши. Это совершенно точно против интересов Польши с точки зрения конкурентности, потому что транспортный безвиз для Украины находится в пределах наших договоренностей с Европейским Союзом. Если мы идем в ЕС, то все же наши производители или транзитеры должны работать на равных условиях с другими странами.

Чуть странно выглядит, когда говорят, что Украина идет в Европейский Союз, но мы сделаем для них, пользуясь административными барьерами, более сложные условия труда на европейском рынке.

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Европейская комиссия поддерживает Украину в этом плане, потому что мы работаем в рамках открытой экономики, к которой принадлежит уже частично Украина и полностью – Польша. Здесь есть один нюанс, но мы должны понимать три вещи:

это отзвук внутренней политической ситуации в Польше. Подождем, как будет новое правительство – думаю, что сможем договориться. Ситуацию на контроле удерживает президент Украины, премьер-министр и министр инфраструктуры, они постоянно ведут определенные диалоги;

подобные экономические конфликты, "торговые войны" у нас еще будут. К сожалению, политика протекционизма в определенных странах, даже если они имеют отношение к общему европейскому рынку, все же существует. Это только об Украине;

Польша является ключевым транзитером для военной помощи Украины, она продолжает это делать, логистика не нарушается, и нет проблематики по ведению эффективных боевых действий Украины.



На границе с Польшей продолжаются протесты перевозчиков / Getty Images

Какие фейки будет активно распространять Россия

ISW обратил внимание на результаты социологических опросов России. Согласно им среди россиян якобы упало доверие к русскому войску, и они начинают отделять Владимира Путина от армии. Соответственно, те, кто симпатизирует Путину, поддерживают армию на 90%. А те, кто недовольны – разочаровались в армии. Также россияне продолжают выдавать фейки. В частности, запустили очередной о том, что треть украинцев уехала в Россию, поскольку там "лучше" медицина и есть работа.

Ключевой параметр эффективной пропаганды – это правдоподобие. Россияне два года воюют с Украиной, а оказывается "треть украинцев" уже уехала в Россию. Тогда с кем вы здесь сражаетесь? У них ликвидированы, в том числе убиты и ранены, около 400 тысяч человек. Посмотрите на это, а потом будете рассказывать о "трети" уехавших украинцев.

Россия построена на фейках, и потому ее пропаганда не столь эффективно работала в начале войны. Сегодня она тоже не работает, если говорить о происходящем на внутреннем политическом пространстве самой России. Хотя там действительно нет политического пространства.

Почему у страны-агрессора что-то удается на внешних информационных рынках? Для этого нужно понять, чем отличается традиционный европейский политик от ультраправого.

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Традиционный европейский политик не хочет брать на себя ответственность, а хочет обсуждать. Он не хочет выйти и сказать: я буду делать это и это. А хочет, чтобы решение принимали другие поколения. Кроме того, такие политики о многом говорят, но их разговоры не приводят к принятию конкретных решений.

Ультраправые политики обычно харизматичные люди. Они прямо говорят, что будут делать, что возьмут на себя ответственность, что-то будут запрещать. Люди не слушают, о чем говорят эти политики. Они видят типаж, традиционного политика, не готового работать с рисками, а с другой стороны – ультраправого, который готов брать на себя ответственность.

В мирное время люди обращают внимание на то, что говорят СМИ. В кризисные времена – смотрят на эмоции, как человек себя ведет, как выглядит. То есть видят форму.

Сегодня напуганный избиратель не понимает, что происходит: здесь война, кризисы экономические, пропаганда. Тогда он делает свой выбор в пользу более харизматичных политиков. Это проблема.

Теперь по поводу социологических опросов в России. Россияне продавали миф о том, что их армию все "боятся" и после этого они два года воюют со страной, которую унижали десятилетиями.

Помните, как в начале войны все пропагандисты говорили: что там с этой Украиной воевать? Зашли и вышли. Два дня. Они сами сдадутся. В первые дни войны они писали, что "уничтожен весь воздушный флот Украины", "весь морской флот Украины и все сухопутные части". Россияне кричали, что "захватили Херсон", сейчас уже "захватят Одессу", а через несколько часов "захватят Киев".

Сегодня им трудно признать, что были "влюблены" в армию, которая оказалась не в состоянии, а воевала исключительно "мясом". Все говорят "вторая армия мира", а я бы сказал "первая мясная армия мира". Это соответствует тому, что Россия делала и во время Второй мировой войны, и сегодня.



Россия будет продолжать распространять фейки об Украине / Shutterstock

Безусловно, люди не хотят отказаться от этого мифа, потому что тогда надо признать факт, что у тебя нет эффективной армии. Тогда должен ответить на ключевой вопрос: а кто виноват в этом? И понимаешь, что это – субъект со странным видом, по фамилии Путин. Не Сергей Шойгу, а Владимир Путин. В это время скоро произойдет его десакрализация. Этого и опасаются в России.

Россияне сегодня технологически делают следующие вещи:

если говорить о пропаганде на территории Украины, то россияне говорят, что якобы у нас начнутся внутренние протесты. И они спрашивают, почему украиницы во всем обвиняют Путина? Какое отношение он имеет к вам? Россияне сегодня делают вид, так же как делали с 2014 до 2022 года, мол, у вас там идут внутренние конфликты, мы вообще ни к чему, а вы просто привыкли перекладывать всю "вину" на Путина;

в России сейчас существенно уменьшилось обсуждение так называемой "сво", вообще не вспоминают войну и постепенно переходят к разговорам о том, что Россия сегодня доминирует в мире. Как они объясняют, почему провалились санкции? Потому что мы построили "лучшую экономику", вернули деньги, с нами сотрудничают все;

россияне жестоко дают от 7 до 20 лет любому, кто выражает альтернативное мнение. Нет разницы, о чем – о мобилизации, демобилизации, коррупции и т.д. Они сразу дают человеку статус иноагента, и если он остался в России, то его унижают, он должен покаяться, сказать, что поддерживает "сво", Россию. В противном случае человек получит конкретный юридический срок заключения.

Есть ли у нас понимание, какие дальше фейки будет вбрасывать в наше пространство Россия? Россияне говорили о "раздоре между Залужным и Зеленским", о "Майдане-3", о том, что украинцы выезжают из Украины. Хотя мы не реагируем на эти вбросы, но что дальше нам будет навязывать враг?

Все это они используют уже два года, просто периодически возвращаются к одним и тем же темам:

"проблемы" с мобилизацией;

Украину "все бросили" и никто не дает оружия;

коррупция в Украине, что якобы "распродаем" оружие, а солдатам не с чем воевать, и россияне будут призывать их "убегать" с линии фронта;

в Украине много людей, "уставших" от войны, и они готовы идти на "компромиссы" с Россией. Поэтому нужно искать решения, ведь война уносит людей;

"конфликт" военного и политического руководства.

О конфликте военного и политического руководства они будут обязательно говорить, но для меня это странная конструкция. В Украине есть соответствующая вертикаль, где есть Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий, то есть непосредственно президентская вертикаль. Безусловно, подчиненный не может спорить с руководством за исключением, если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета.

Политической дискуссии между ними быть не может, потому что это единственная управленческая вертикаль во время войны она доминирует. Между Верховным Главнокомандующим и Главнокомандующим всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей.

Россияне могут даже придумать, что Россия подписала контракт с инопланетной цивилизацией и получила какое-нибудь новое оружие, благодаря которому на поле боя все изменится.

Глава минобороны России Сергей Шойгу периодически выступает на некоторых заседаниях и рассказывает, что они "уничтожили" за последние две недели 1800 единиц бронетехники и ликвидировали огромное количество украинцев. Также россияне якобы практически уже "дошли" до Азорских островов.

Пропаганда работает так: осознавая эмоционально-психоэмоциональное состояние большого количества людей, туда заходят с теми тезисами, которые будут отвечать за дополнительное депрессирование этого состояния.

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Сегодня, когда разворачивается соответствующий этап, разговоры о потерях, о несоответствии элементов мобилизации, которые используют те или иные ТЦК, будут более резонансными, чем если бы мы о них говорили, находясь в адреналиновом шторме. То есть когда мы готовы идти вперед, несмотря ни на что.

Россияне будут делать следующие вещи:

количественно будут масштабировать все эти объективные вещи, чтобы создавалось впечатление, что везде коррупция, "неправильная мобилизация", все уже убежали из Украины. Россияне будут увеличивать в сотни раз такие публикации;

они также будут добавлять соболезнования. Мол, украинцы правы, они все правильно делают. Раньше же россияне действовали через обиды: "да что вы там можете сделать? Кто вы такие?" А сейчас они прибегают к сочувствию;

украинский язык. Одно из последствий войны – русские начали быстро учить украинский язык. По крайней мере, все, кто работает в информационном пространстве Украины. Они ведут свою работу, используя украинский язык, поскольку считают это одним из инструментов проникновения.

В то же время Россия потеряла свою креативность, оставшись без своей настоящей культурной элиты. Когда рокеры поддерживают авторитарного правителя, это говорит о том, что в стране нет культурного продукта.

Когда писатели, которые не писали произведения в стиле соцреализма при Советском Союзе, поддерживают авторитарного правителя или войну, это означает, что культурного продукта и креации не будет. Потому что все, кто готов был бы этот продукт создавать, не могут принять соответственно правителя, который менее образованный человек и не имеет соответствующие знания.

К какой тактике обстрелов прибегнет враг

Что будет дальше? Если попытаться заглянуть вперед, чего нам ждать?

Россия абсолютно предсказуема. Она будет делать все, что сейчас делает, только немного прибавит психологического давления. К примеру, они поднимают МиГ-31, чтобы создавать длинные сирены, которые они отрабатывают. Они будут пытаться психологически атаковать, учитывая психоэмоциональное состояние, в котором находится Украина

Для них важно атаковать дронами, что они сейчас и делают. Для них важно уничтожать гражданское население в прифронтовых зонах, к сожалению. Мы видим, что происходит прямо в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской или Херсонской областях.



Россия каждую ночь обстреливает украинские города "Шахедами" / Getty Images

Россияне будут продолжать это делать. Поэтому украинские военные пытаются оттеснить их из левобережной Украины, чтобы обезопасить Херсон от артиллерийских атак.

Россияне постараются атаковать накопленными крылатыми ракетами. У них не такое "суперспособное" производство, как кто-то себе думает. Они немного производят, однако накапливают ракеты, чтобы атаковать критическую и энергетическую инфраструктуру. Это очевидно. Мы с вами понимаем это.

Сколько ракет накопили оккупанты В Главном управлении разведки сообщили, что



165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22 / Х-32.



Приведенные цифры приблизительны, ведь официально Россия не сообщает, что имеет на вооружении. В Главном управлении разведки сообщили, что Россия накопила около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Радиус их действия около 350 км. Среди них:165 "Калибров";160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";80 "Кинжалов";150 ракет Х-22 / Х-32.Приведенные цифры приблизительны, ведь официально Россия не сообщает, что имеет на вооружении.

Как Украина готовится противостоять

Что у нас есть? Есть ли чем ответить? У нас увеличены системы противоракетной обороны, дополнительные идут и будут идти.

Кстати, президент Владимир Зеленский предложил неплохую формулу – если не хотите передавать, то дайте хотя бы в аренду на зимний период, чтобы защитить больше объектов, потому что, очевидно, какие мысли будут возникать у россиян, атакуя нашу территорию.

Есть определенные договоренности. Есть первый, второй, третий формат защиты энергетических объектов. Я не буду раскрывать детали, Укрэнерго может больше об этом говорить. Но я вижу на объектах, как они это делают. Они неплохо понимают, что будет происходить, учитывая опыт прошлого года.

Есть договоренности с партнерами по дополнительному энергетическому оборудованию или дополнительным объемам, если нам потребуется электроэнергия.



Что купить на случай блэкаута / Инфографика 24 Канала

Понятно, что на линии фронта они будут давить. 14 декабря Владимир Путин хочет соединить прямую линию с пресс-конференцией, чтобы сказать "все под контролем". Будет нести что-то псевдоисторическое, что "мы уничтожили 10 или 20 украинскую армию под Авдеевкой". Он будет продолжать все это делать, пока не будет три решения:

когда наши партнеры наконец-то поймут, что мир не вернется в довоенное время;

когда мир можно будет контролировать с учетом своего личного, безопасного и очень важного будущего. Если ты инвестируешь в Украину, не говоришь, а инвестируешь в совместные предприятия, в частности дроновые и ракетные, или непосредственно передаешь оружие;

когда мир признает, что Россия не просто может и должна проиграть, а обязательно проиграет, потому что от этого зависит, как будут жить ваши дети, какие манифестации будут проходить, будете ли вы находиться под влиянием ультраправых партий, которые будут побеждать на выборах и доминировать в ваших парламентах или в местных органах власти. Вот это сегодня есть "пока".

После этого – четкая математика, о которой я всегда говорю – мы заходим в другой этап войны с точки зрения психоэмоциональной составляющей. После этого в самой России, в которой и так сегодня происходит много разнообразных событий, дающих понять, что они постепенно теряют управляемость многими процессами и их можно будет ускорить.

Поэтому у нас будет другой этап войны. Но есть плохое "но" – в этой войне нет компромисса. Вообще нет компромисса. В этой войне есть "черное" и "белое". Да, так бывает. Я понимаю, что кто-то может подискутировать в пределах философских доктрин и сказать: "Всегда можно найти выход". Но нет, есть кризисные моменты в истории, когда есть только "черное" и "белое".

Что угодно, что не приведет нас к победе, будет означать для нас с вами "черное", и мы с вами исчезнем с определенным временем. Что угодно, что будет "белое", будет означать, что исчезнет ключевой "донатор" глобальной нестабильности – Россия, в таком политическом виде.

Это не значит, что Россия исчезнет вообще. Было бы неплохо, наверное, чтобы такой страны, которая ведет себя в разное время одинаково, не было. Россия всегда "тритует" – ГУЛАГ для своих, война для внешних. Но она останется. Хотя было бы хорошо, если она осталась в другом виде.