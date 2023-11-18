Опроверг российский фейк Андрей Юсов – представитель ГУР МО. Он заявил, что эта история является запоздалой российской ИПСО. Оккупанты неуклюже пытались ответить на то, что россияне массово сдаются в плен вместе с оружием и техникой.

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О чем лжет Россия

Российские оккупанты заявили, что летчик ВСУ якобы совершил перелет на сторону врага. Пропагандистам басню вроде бы рассказал такой себе Алексей Воевода – летчик вертолета Ка-52. По абсурдной легенде, именно он организовал перелет летчика ВСУ.

Конечно же, никаких доказательств этой "фантастической" истории оккупанты не смогли привести, потому что их и нет. Россия продолжает лгать. В то же время ей не хватает креатива, чтобы сделать свои фейки хоть немного приближенными к реальности.

Оккупанты хотят организовать "Майдан-3"

Владимир Зеленский предупредил цивилизованный мир о том, что Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию. Враг хочет посеять максимальный хаос среди украинцев. Для этого оккупанты хотят организовать так называемый "Майдан-3" и устранить действующего президента Владимира Зеленского.

Соответствующей информацией располагает украинская разведка. Кроме того, данные подтверждают представители стран-союзниц.

Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что власти страны никогда не пойдут на заморозку войны. Все понимают, чем это обернется для Украины в будущем.

Также российская пропаганда распространяет не менее абсурдный фейк, что "переворот" готовят Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Российские телеграм-каналы даже предлагают узнать дату.

Украинцам напоминают, что стоит доверять только информации из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну. Нельзя оставлять им даже шанса на хоть какой-то успех.