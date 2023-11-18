Спростував російський фейк Андрій Юсов – представник ГУР МО. Він заявив, що ця історія є запізнілою російською ІПСО. Окупанти недолуго намагалися відповісти на те, що росіяни масово здаються у полон разом зі зброєю та технікою.

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Що бреше Росія

Російські окупанти заявили, що льотчик ЗСУ начебто здійснив переліт на бік ворога. Пропагандистам байку начебто розповів такий собі Олексій Воєвода – льотчик вертольота Ка-52. За абсурдною легендою, саме він організував переліт льотчика ЗСУ. Звичайно ж, жодних доказів цієї "фантастичної" історії окупанти не змогли навести, бо їх і нема. Росія продовжує брехати. Водночас їй бракує креативу, аби зробити свої фейки хоч трохи наближеними до реальності.

Окупанти хочуть організувати "Майдан-3"

Володимир Зеленський попередив цивілізований світ, що Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію. Ворог хоче посіяти максимальний хаос серед українців. Для цього окупанти хочуть організувати так званий "Майдан-3" й уснути чинного президента Володимира Зеленського.

Відповідну інформацію має українська розвідка. Окрім того, дані підтверджують представники країн-союзниць.

Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла,

– наголосив президент.

Окрім того, Зеленський додав, що влада країни ніколи не піде на замороження війни. Усі розуміють, чим це обернеться для України у майбутньому.