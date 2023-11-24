Так, полномасштабная война России против нашего государства спровоцировала многие хаотические процессы в разных уголках мира. Поэтому вполне вероятно, что к власти в Европе все чаще будут приходить ультраправые политики. Советник главы Офиса Президента Украины в эксклюзивном интервью 24 Каналу подробно рассказал, почему это происходит, как этому системно способствовала Россия, а также почему Владимира Путина позвали на саммит G20, на котором отсутствовали Джо Байден и Си Цзиньпин.

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Что показало выступление Путина на саммите G20

Владимиру Путину дали слово на саммите G20. Большая двадцатка – это что-то об экономике, развитии, лучшем будущем, к которому стремятся крупнейшие и цивилизованные страны мира. И тут вдруг выступление Путина. В прошлом году его не было, в этом году его посадили за этот виртуальный стол. Что это значит для Украины и мира?

Ничего не значит, потому что там неполноценная двадцатка, и она не обсуждала существенные проблематики. Пока ее не переформатируют и там не будут сконцентрированы действительно те страны, которые готовы прописать новые правила поведения, в том числе экономические, и заботиться о том, чтобы эти правила были для всех обязательными – к этому моменту G20 будет иметь, вероятнее всего, пиар-эффект: собрались и о что-то побеседовали. Более того, такие выступления будут абсолютно неактуальны для тех тем, которые предложил Путин.

Путин походит на человека, который хочет, чтобы ему сделали заочный психиатрический анализ. То есть человек приходит на большой форум, где нужно говорить о том, что ты делаешь для того, чтобы мир был более или менее стабилен. Путин говорит, что агрессия – это плохо, и надо думать как ее остановить, но сам начал агрессию. Сегодня он является главным спонсором агрессии, эскалации, имеющегося в мире хаоса, находится на оккупированных территориях и пришел в Украину не о мире говорить.

Мне вообще это удивительно: "мы (россияне – 24 Канал) готовы к мирным переговорам". То есть, ты заходишь с войной умышленно убивать людей, чтобы говорить с ними о мире? Ну, это же конкретная шизофрения, будем называть вещи своими именами. Но Путин всегда так себя вел – говорил абсурдные вещи. Просто сегодня это рельефно видно.

Если ты начинаешь это слушать, то понимаешь, что человек не адекватный, реалистичный, абсолютно не имеет даже базового уровня знаний, на который можно опираться, проводить какой-то анализ и т.д. Поэтому Путин, выступая, компенсирует свои личные страхи и вину.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Путин как человек, обладающий рядом огромных комплексов, убегает в мир, где хочет найти оправдание тому, что он пришел на чужую землю именно ради массовых убийств. Он думал, что эти убийства ему простят, потому что никто не будет анализировать, что это были за убийства, их количество и какая была мотивация у людей это делать.

В России считали, что когда они очень быстро захватят Украину, то смогут немного прирезать наиболее патриотически настроенных граждан другой страны. То есть отфильтруют их, в концлагерях потом уничтожат и т.д. и об этом немногие будут знать, потому что всю историю будет модерировать Советский Союз 2.0.

Я просто хочу, чтобы мы все это понимали и фиксировали. Итак, имея это все в подсознании, Путин хочет сказать, будто они "всегда были за мир" – убивают людей, потому что за мир, хотят уничтожить Украину, потому что за мир и т.д.

Почему диктатора пригласили на саммит

Путин рассказывает, что надо как-то решать, как прекращать трагедию, при этом при его каденции. За подобные высказывания на территории России могут посадить на семь лет.

Нет, давайте здесь правильный акцент расставим. Путин хочет разрешать, но что он хочет? Он говорит о переговорах, но Россия даже не переводит смысл слова в переговоры. Для России главное, чтобы она не проиграла войну, а для этого им нужно сегодня сделать три вещи:

существенно снизить интенсивность войны с тем, чтобы инвестировать в милитарную составляющую своей экономики. То есть, чтобы накопить оружие и не зависеть, например, от Ирана или от Северной Кореи;

попытаться изменить отношение к войне. Это россиянам не удалось и в начале войны, и внутри, и даже после начала конфликта на Ближнем Востоке. Не удалось изменить отношение прежде всего европейских стран к происходящему в Украине;

Путин хочет, чтобы мы начали свои внутренние проблемы выносить на первый план, и тогда Украина будет выглядеть не столь дееспособной как сегодня. Это очевидные вещи Путина.

И главное для Путина – перейти в минский формат, то есть бесконечные переговоры. Их там за все время было 200 раундов, и 23 раза даже перемирие объявляли на Донбассе. Впрочем, если сравнить с происходящим сегодня – это вообще разные вещи.

Россияне проводили эти минские форматы для того, чтобы постоянно унижать Украину. То есть они зашли с войной в 2014 году, сделали себе плацдармы, а потом на переговорах говорят, чтобы мы договаривались с бандитами, которые будут нас убивать и еще и будут контролировать наши территории.

Украина говорит, что это невозможно. И после этого Россия на разных площадках постоянно рассказывает, мол, она предлагала переговоры.

Какая вообще была мотивация слушать выступление Путина? Это дань формату? Попытки послушать и попытаться найти какие-нибудь точки пересечения и в будущем договориться от Европы и G20? Или это просто какое-либо документирование преступления и признание Путина?

Не документирование преступления и не признание Путина. Есть еще ряд стран, которые действительно считают Россию мощным игроком и сегодня, используя момент, когда Россия немного ослабла с точки зрения глобальных влияний, хотят поддержать ее. Чтобы получить какие-то спекулятивные премии по сырью, свои личные влияния на что-то. Не более, то есть это такая игра в повышение своей стоимости за счет падающего "колосса".

Россия уже упускает все свои шансы в будущем быть глобальным игроком. Остальные используют остаточную стоимость России, чтобы увеличить свою стоимость. Мы видим абсолютно продуманное поведение КНР в этом отношении. Они сегодня ведут непосредственно коммуникацию из США. То, что делала вчера Россия.

То есть Китай, используя Россию, отодвинул ее куда-нибудь в конец списка тех, кого он будет поддерживать. Я хочу, чтобы все понимали: Китай не будет поддерживать Россию с точки зрения того, как мы с вами понимали это год или два года назад.

Для Китая Россия была нужна именно для того, чтобы повысить свою стоимость на глобальном политическом рынке. Они это сделали, а сейчас Россия им постольку-постольку. И так же другие страны, входящие в G20. Они хотят использовать Россию для повышения своего веса, где-то повлиять на какие-либо процессы. Только подчеркнем, что на G20 не было ключевых стран. Даже в виртуальном формате.



Джо Байден и Си Цзиньпин не участвовали в саммите G20 / Getty Images

Аналитики называют отсутствие Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 "публичным игнором". Мы видели, что Китай может общаться с Россией и на ее территории, и на территории Китая, но на саммите их не было.

Китай может общаться с Россией в любом формате. Мне кажется, что фаворитом Китайской Народной Республики является российский премьер-министр Михаил Мишустин. Насколько я понимаю, для Китая Мишустин адекватнее Путина. Но это вопрос Китая. Пекин имеет право выбирать уровни общения, ведь это национальный интерес.

Однако Китай не участвовал в саммите G20, потому что Путин – это не уровень Джо Байдена и Си Цзиньпина. Они ведь не врачи, чтобы слушать исповедь человека, который болезненно воспринимает современный мир и делает его токсичным.

Во время саммита Джо Байден и Си Цзиньпин слушали бы то, что не имеет отношения к попытке крупных стран, в которые входят Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика, которая сегодня формирует свой лагерь, и Украина. Эти страны будут прописывать правила, которые не нужно будет нарушать.

Россия является фундаментально такой страной, призывающей всех нарушать правила. А это не устраивает тех, кто хочет контролировать этот мир с точки зрения своего будущего. Соединенные Штаты и Китай хотят иметь прогнозируемое будущее в отношении национальных экономик, национальных доктрин безопасности и национальных политических интересов, в частности внешнеполитических.

Россия наоборот продает концепцию – давайте все сломаем. Они хотят все разрушить, чтобы иметь право на насилие как единственный важный конструкт внешней политики. Россияне финансируют террористические организации, в частности, ХАМАС. Кроме того, Кремль хочет дискредитировать крупные бренды, которые могли бы претендовать на контроль глобальных правил.

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Россия сознательно ведет себя максимально неконструктивно, например, в Совбезе ООН. Мало того, что страна-агрессор не должна там находиться, Россия еще и отправляет туда абсолютно абсурдных людей, которые раздражают своими тезисами даже тех, кто там нейтральную позицию занимает.

Когда заходит особь Василий Небензя (постпред России в ООН – 24 Канал) рассказывает, что Россия "придерживается" международного права, мол, мы убиваем, но убиваем по правилам, это побуждает даже нейтральные страны смотреть на это со скепсисом.

Зачем это делает Россия? Дискредитация остаточной стоимости международного институции и так же дискредитация через Путина. Хотя российский президент играет в это серьезно, потому что у него нет площадок. Путин не хочет идти к психоаналитику, поэтому он выходит на площадку и пытается продать свое достаточно примитивное видение мира: насилие, убийство, доминанты, "русский мир", который должен шагать по всему миру и доминировать.

Из реально больших стран это никому не нужно. Когда ты сидишь и виртуально слушаешь токсического и архаического человека, который ничего тебе точно не прибавит, это значит, что ты освящаешь его присутствие. Зачем большим странам токсический персонаж?

ОДКБ должен окончательно "умереть"

Относительно площадок Путин даже лично приехал в такую безумную погоду на встречу ОДКБ.

ОДКБ умирает после событий в Нагорном Карабахе. Они четко зафиксировали, что не существует такой политической конструкции, как ОДКБ, СНГ и т.д. И это хорошо, потому что это рудименты Советского Союза. Они должны умереть, чтобы возникли другие союзы, страны должны ориентироваться на других лидеров.

Например, для среднеазиатских стран бывшего Советского Союза важно ориентироваться на Китай, Великобританию, Турцию и т.д., но точно не на Россию, которая продает свои комплексы неполноценности, за некую "влиятельную" глобальную политику. Это неправильно.

Организация договора о коллективной безопасности Военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Путин совершенно дремучий человек. Он приписал, что Михаил Лермонтов написал стихотворение, участвуя в процессе сожжения Москвы и был свидетелем этого. Это говорит обо всем "понимании" Путиным исторических процессов, кто есть кто в рамках исторического процесса, что есть художественные произведения, а есть исторически более или менее правдивые произведения.

Президент России, видимо, читает фэнтези, где кто-то из черносотенцев, таких как Захар Прилепин или Сергей Лукьяненко, писал фэнтези. Они, возможно, написали что-нибудь фэнтезийное об Украине, которая не существовала 400 лет назад. Путин такое читает, а после этого выходит и пытается "обосновать" свое конкретное личное преступление.

Он инициировал дважды войну против Украины с намерением максимально жестоко, масштабно убивать граждан другой страны. И нет никакого обоснования для этого. Человек является конкретным преступником. Президент России пришел убивать. Только Путин это делает не лично, а используя накопленный ресурс России.

Ключевая задача – масштабное убийство гражданского населения другой страны, унижение из-за убийства и изнасилования. Они системно заходили убивать украинцев и насиловать украинских женщин и детей, потому что это была продуманная внешнеполитическая доктрина унижения другой нации.

На временно оккупированных территориях Украины есть те люди, которые, возможно, ожидали прихода россиян и дождались. Русские ненавидят этих гражданских коллаборантов как рабов. Они для россиян третьесортный сброд, который никто никогда не будет уважать.

Вы понимаете, кто эти люди для нас и кто эти люди для россиян? Вот вы просто себя поставьте на место этих людей, сделавших выбор отречься от Украины ради тех, кто тебя ни во что не ставит. Путин хотел сделать это со всеми.

То есть, чтобы вся Украина кого-то уничтожила, например, 15 – 20%. Кого-то забрали, депортировали как детей, а кто-то должен был превратиться в коллаборантов, которые радостно бегали с флажками России, но на них смотрели как на рабов. Путин хочет все это оправдать и говорит странные вещи, опираясь на какие-то фэнтези.

Путину хочется присутствовать везде. Он хочет повторять это, где бы он ни был на экономическом, культурном или молодежном форуме в России. Путин везде, но везде говорит одно и то же: Россия "не проиграла" войну, "уничтожила" всю украинскую армию и якобы "никто не поддерживает" Украину.



Владимир Путин / Getty Images

Снова повторяет, что у россиян не было другого пути. Эту чепуху Путин говорит везде, потому что понимает свою личную историческую функцию. Путин будет всегда мерзким существом и он это понимает. Ничтожный человек, который уже 20 раз заканчивал карьеру, потому что есть профнепригодность, неожиданно становится президентом России. И после этого у него в голове зародилось, что он может быть исторической персоной уровня Петра I, а будет совсем другой фигурой.

Теперь переходим к площадкам бывшего Советского Союза – не работают и будут разваливаться. Все страны, входящие в ОДКБ или СНГ, понимают четыре вещи:

Россия слаба. Она большая количественно, но с точки зрения технологий – отставшая страна, которая на 10 – 15 лет отстает от Запада. Иметь с ней отношения, это всегда иметь оружие, которое будет на полколения отставать от современного оружия;

Россия очень токсична. Как только ты имеешь дела с Россией, все начинают на тебя смотреть придирчиво и у тебя будут проблемы. То есть, нет смысла быть в одном союзе с Россией, если ты хочешь быть более глобальным игроком, например, экономическим;

сотрудничество с Россией всегда приводит к тому, что Россия тебе в конце солжет. То есть разорвет договор, неожиданно для тебя, или, наоборот, ты неправильно прочитал этот договор и еще должен за что-то. Любое сотрудничество с Россией всегда приводит к тому, что ты виноват в конце и будешь должником;

если Россия доминирует в союзе, то она хочет иметь своих партнеров как абсолютно низменные страны, у которых нет доходов, люди чувствуют себя несчастливыми и постоянно бунтуют. Для этого России необходимо, чтобы экономика этих стран не развивалась. Если ты хочешь иметь стабильное внутреннее политическое пространство, то категорически запрещено, чтобы Россия была рядом.

Везде, где находится Россия как близкий союзник, она инвестирует во внутренний беспорядок. Чтобы экономически люди себя чувствовали абсолютно некомфортно, чтобы политически там всегда были партии, говорящие, мол, если еще больше стоять на коленях перед Россией, то газ будет еще на 2 доллара дешевле. Сегодня это все начинают понимать.

Война в Украине запустила более объемное понимание того, что такое настоящая Россия. Не фиктивная Россия, которой все опасались. Сегодня все придирчиво смотрят на Россию и понимают, что это крайне неперспективная страна. Поэтому все эти СНГ, ОДКБ будут постепенно разваливаться, а Россия будет занимать, наконец, исторически мотивированное место в условном третьем или даже четвертом мире технологически отсталых стран.

Мне хотелось бы главного, чтобы Россия имела постоянный революционный процесс на своей территории. Они желали нам нескончаемую войну, а я желаю, чтоб у их была нескончаемая революция.

Лукашенко вылез с новыми заявлениями

На переговорах Александр Лукашенко сказал, что ОДКБ нужно быть сильнее и сплоченнее. Мол, до такого еще далеко, а шевелиться начинают только тогда, когда что-то вспыхнет.

Но даже если что-то где-то вспыхивает, и уже вспыхнуло, то все равно шевелиться там никто не будет. Он рассказывал старые советские легенды о том, как круто жил Советский Союз и те же тезисы он будет говорить бесконечно, потому что является примитивным шаблонным типажем.

В конце концов, если ты с 1994 года являешься президентом страны, которая сегодня полностью зависит от финансов России и абсолютно не субъектна на глобальном рынке, то, безусловно, ты очень "круто" подготовился, говоря в 2023, что нам надо объединиться. А что ты 30 лет делал?

Ну, это удивительно, ты 30 лет президент, тебя игнорируют все, тебя не считают субъектом политической жизни даже на послесоветском пространстве. Лукашенко – это персонаж-мэм. Мы просто периодически его вспоминаем, у нас достаточно сложные отношения с Беларусью. Но сам по себе Лукашенко с точки зрения исторической перспективы – персонаж-мэм, кровавый анекдотический персонаж. И он останется таким навсегда.

Все его риторические обращения к кому-то абсолютно бессмысленны. Он не влияет ни на какие процессы вообще. Он не влияет на управленческие процессы в Беларуси в полном объеме, на все влияют другие люди. Он с ними всегда согласен, потом выдает это за свою внутреннюю политику.

К тому же у Лукашенко нет никакого инсайда, никогда у него его не было. Он не разбирается в тех процессах, которые происходят в мире, в Украине и даже в России. У него нет никакой возможности для будущего. Разве что на какое-нибудь юридическое, скажу деликатно. Но все его надежды на то, что он как-то сохранится после всего происходящего, это бесполезные надежды.



Александр Лукашенко отметился новым заявлением / Getty Images

Лукашенко будет платить соответствующую цену и это будет правильно, потому что кармичность истории – это важная вещь. И Путин будет платить, и Россия в целом. Дело не только в том, что Украина в этом заинтересована. Нет, это обязательный исторический процесс. Всегда все расставляется по своим местам. Просто сегодня это произойдет гораздо быстрее, чем это было в середине прошлого столетия.

К примеру, нацистская Германия была очень структурировано построенной. Сколько лет она просуществовала? Около 15 лет. Там была профинансирована, продумана идеология, оправдывающая массовые убийства.

Что у нас сегодня в России? Это просто количественно большая неоимперия, но она не имеет продуманной идеологии. У нее нет продуманной системы логического объяснения того, зачем нам нужно убивать людей в других странах, в отличие от нацистской идеологии. Они хотя бы объясняли, почему они должны совершать геноцид и убивать большое количество людей.

То есть Россия – это абсолютно нежизнеспособная система, которая должна финансировать свое терминальное существование. Она сейчас это и делает. То есть сейчас тратит все деньги для того, чтобы после проигрывания войны быть абсолютно безденежной территорией.

Почему в Европе к власти приходят ультраправые

Относительно выборов в соседних странах, на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала ультраправая партия, а ее глава Герт Вилдерс – ярый сторонник Виктора Орбана, уже успел обрадоваться результатам выборов. Мы видим, что с новыми выборами в европейских странах люди выбирают ультраправые партии.

Это совершенно понятный процесс. Резкий поворот "вправо" очевиден, и в это систематически вкладывалась Россия. Как она это делала? Возьмем к примеру финскую границу. Россия отправляет туда пакистанских, афганских мигрантов, которые должны "штурмовать Хельсинки" и т.п. Сегодня это происходит по всей Европе, это многолетняя программа.

Ультраправые партии Политические организации, характеризующиеся консервативными, националистическими или патриотическими взглядами, а также часто выступают с сильным акцентом на вопросы идентичности, традиций и общественных ценностей. Ультраправые партии могут иметь разные подходы к экономическим и социальным вопросам, но их взгляды обычно отличаются консервативным подходом.



Эти партии часто поддерживают строгий контроль над иммиграцией, подчеркивают национальную идентичность и противоречат глобализации. Они могут выступать против интернациональных соглашений и задавать вопросы национального суверенитета в центр своей политической повестки дня.

Например, политика мультикультурализма, модерированная той же Ангелой Меркель в свое время, должна была решить вопрос недостаточно квалифицированной рабочей силы, чтобы заместить эти дефициты для европейских стран.

Но Путин всегда использовал это как давление на внутренний политический процесс в этих странах. Он считал, что рефлексивные интеллигентские политики классического европейского типа будут проигрывать харизматичным, жестким, ультраправым или ультралевым партиям.

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Для Путина это очень важные процессы. Война в Украине спровоцировала многие процессы хаоса в разных регионах. Эти хаосы провоцируют, в частности, миграцию. Видим Ближний Восток, Африканский континент. Ближний Восток – это не только Южный Израиль или Сектор Газа, говорится в целом о Ближнем Востоке.

Хаоса много, и люди начинают давить. А на что будут давить мигранты? На самые, скажем так, упорядоченные страны. Те, где есть деньги, где есть рабочие места, где качество, сервис, уровень жизни намного выше, чем там, где они были. Они в эти страны не приходят, чтобы ассимилироваться. Путин прекрасно это понимает.

Приходящие на территорию состоятельных стран ненавидят эти страны. Потому что считают, что они виноваты, что должны работать в этих странах, а не наоборот. Путин хочет, чтобы это доминировало в Европе. И потому, если он будет продолжать войну в Украине, к власти в Европе все чаще будут приходить ультраправые, ориентирующиеся на единое нацистское государство в сегодняшнем мире – Россию.

Европейские сообщества устают от всего негатива, который сегодня видят на своей земле. И тут выходят харизматические ультраправые и говорят, что мы запретим это, мы отменим это, увеличим деньги для вас, закроем границы, уберем мигрантов, остановим неконтролируемое распространение оружия.

Кстати, Россия постоянно говорит, что через Украину, мол, идет неконтролируемое распространение оружия. Это, безусловно, фикция, но они используют это в информационной войне.

Так что ультраправые будут говорить, что уменьшат расходы денег на все остальное, кроме личных потребностей граждан. И как раз это очень нужно Путину. Здесь прямая зависимость: чем дольше война в Украине, тем больше рисков существенного "поправления" европейской политики, которая затем приведет к большим трагедиям в этих странах. Потому что правые всегда говорят хорошо, а затем начинаются конфликты, авторитарные модели управления, конфликты с соседями, поддержка экспансионизма.

Обратите внимание! Герт Вилдерс ярый поклонник Дональда Трампа и Виктора Орбана. Его "Партия свободы" поддерживает прекращение поставок оружия Украине. Кроме того, в марте 2022 Вилдерс вместе с партией проигнорировали выступление Владимира Зеленского перед парламентом Нидерландов.

Поэтому нужно европейцам понять, что когда они сегодня инвестируют в Украину – они инвестируют в свою безопасность. Это прямой финансовый платеж, документ, четко фиксирующий, что европейцы финансируют свою безопасность.

Победа Украины позволит перестроить систему безопасности, существенно уменьшить давление на европейские страны со стороны мигрантов, существенно снизить другие конфликтные регионы, в частности эскалацию в них, существенно уменьшить влияние агрессивной спекулятивной пропаганды и нацистской идеологии, ключевым донором которой является Россия.

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Тогда европейцы получают определенный промежуток времени для того, чтобы провести у себя внутреннюю дискуссию по тем правилам, которые им нужны. А ультраправые маргинализируются, перейдут в свои ниши, которые у них были там 20 лет назад, 2 – 5% максимум.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте в скором времени на сайте 24 Канала.