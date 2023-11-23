В Еврокомиссии отказались комментировать победу антиевропейской ультраправой "Партии свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В Еврокомиссии ожидают активного участия Нидерландов в ЕС

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК никогда не комментирует результаты национальных парламентских выборов.

Он отметил, что Нидерланды – одна из стран-основателей Евросоюза и занимает очень сильную позицию внутри европейского блока.

Выборы в государствах-членах проходят через регулярные промежутки времени, и это никоим образом не подвергает сомнению членство ни одной страны в Европейском Союзе на юго-востоке. Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в Европейском Союзе,

– сказал Мамер.

Выборы в Нидерландах: что известно