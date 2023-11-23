В Еврокомиссии отказались комментировать победу антиевропейской ультраправой "Партии свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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В Еврокомиссии ожидают активного участия Нидерландов в ЕС
Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК никогда не комментирует результаты национальных парламентских выборов.
Он отметил, что Нидерланды – одна из стран-основателей Евросоюза и занимает очень сильную позицию внутри европейского блока.
Выборы в государствах-членах проходят через регулярные промежутки времени, и это никоим образом не подвергает сомнению членство ни одной страны в Европейском Союзе на юго-востоке. Мы продолжаем рассчитывать на активное участие Нидерландов в Европейском Союзе,
– сказал Мамер.
Выборы в Нидерландах: что известно
- На парламентских выборах в Нидерландах почти полный подсчет голосов избирателей подтвердил, что антиевропейская ультраправая "Партия свободы" одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов.
- Предыдущий прогноз, основанный на 98% подсчитанных голосов, показывает, что PVV получила 37 мест у парламентов – на два больше, чем предполагал экзитпол. И это на 20 мест больше, чем у партии сейчас в парламенте.
- Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана. В частности, Орбан уже отреагировал на результаты выборов в Нидерландах и заявил о "ветре перемен".
- Вилдерс открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.
- Он неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия Украине.
- Марк Рютте, руководивший страной последние 10 лет, будет оставаться в должности премьера до начала полномочий нового правительства.