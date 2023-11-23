У Єврокомісії відмовилися коментувати перемогу антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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У Єврокомісії очікують на активу участь Нідерландів в ЄС
Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що ЄК ніколи не коментує результати національних парламентських виборів.
Він зазначив, що Нідерланди – одна з країн-засновників Євросоюзу та займає дуже сильну позицію всередині європейського блоку.
Вибори в державах-членах відбуваються через регулярні проміжки часу, і це жодним чином не ставить під сумнів членство жодної країни в Європейському Союзі на південному сході. Ми продовжуємо розраховувати на активну участь Нідерландів в Європейському Союзі,
– сказав Мамер.
Вибори в Нідерландах: що відомо
- На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.
- Попередній прогноз, заснований на 98% підрахованих голосів, показує, що PVV отримала 37 місць у парламенті – на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз.
- Вілдерс – прихильник політики угорського прем'єра Віктора Орбана. Зокрема, Орбан вже відреагував на результати виборів у Нідерландах і заявив про "вітер змін".
- Додамо, що Вілдерс відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.
- Він неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні.
- Марк Рютте, який керував країною останні 10 років, залишатиметься на посаді прем'єра до початку повноважень нового уряду.