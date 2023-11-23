У Єврокомісії відмовилися коментувати перемогу антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також У Нідерландах може перемогти партія, лідер якої відмовився слухати виступ Зеленського

У Єврокомісії очікують на активу участь Нідерландів в ЄС

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що ЄК ніколи не коментує результати національних парламентських виборів.

Він зазначив, що Нідерланди – одна з країн-засновників Євросоюзу та займає дуже сильну позицію всередині європейського блоку.

Вибори в державах-членах відбуваються через регулярні проміжки часу, і це жодним чином не ставить під сумнів членство жодної країни в Європейському Союзі на південному сході. Ми продовжуємо розраховувати на активну участь Нідерландів в Європейському Союзі,

– сказав Мамер.

Вибори в Нідерландах: що відомо