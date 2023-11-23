За його словами, це буцімто передвісник нових змін у Європі. Про це Віктор Орбан написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

До теми У Нідерландах може перемогти партія, лідер якої відмовився слухати виступ Зеленського

Орбан зрадів перемозі ультраправої партії у Нідерландах

Очільник угорського уряду ще до оголошення офіційних результатів привітав очільника "Партії свободи" Герта Вілдерса з перемогою на парламентських виборах.

Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!

– написано у дописі.

Орбан привітав Вілдерса з перемогою на виборах / Фото з акаунту Віктора Орбана у соцмережі Х

Також Обран доповнив свій допис гіфкою, де зображений уривок з кліпу німецького рок-гурту Scorpions –Wind of Change (Вітер змін – 24 Канал).

У Нідерландах тривають вибори до парламенту