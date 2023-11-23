Принаймні про це свідчить опитування виборців на виході з дільниць. Воно демонструє, що перемогу у парламентських виборах може здобути "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс. Він – давній противник ісламу та міграції.
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Чим відомий Герт Вілдерс
Почнімо з того, що згідно з опитуванням його партія може отримати 35 зі 150 місць у парламенті. Якщо так і буде, то ця партія матиме можливість першою формувати новий уряд країни. Правда, для цього необхідно буде сформувати коаліцію, передає кореспондентка BBC у Нідерландах Анна Голліган. Утім, деякі партії у минулому відкидали можливості співпраці з Вілдерсом для створення уряду.
Отже, чим же відомий Вілдерс? Передовсім – він шанувальник Трампа, а також противник міграції. Він неодноразово висловлював захоплення як самим Дональдом Трампом, так і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Вілдерс робить ставку на антиііміграційні та антиісламські настрої своїх прихильників. Також підтримує вихід Нідерландів з Євросоюзу. Серед його прагнень – щоб країна самостійно контролювала власні кордони, знизила виплати до бюджету ЄС, а також заблокувала вступ туди будь-яких нових членів.
Зауважимо, що Вілдерсу пророкували успіх на виборах 2017 року. Тоді він широко використовував антиісламську риторику та гасла, а також виступав із нападками на марокканську та турецьку громади Нідерландів. Правда, тоді він поступився Марку Рютте. Попри це, його партія отримала 19 місць у парламенті.
Проігнорував виступ Зеленського
- 31 березня 2022 року Володимир Зеленський звернувся до уряду Нідерландів. Він закликав примушувати Росію до миру, а також карати її санкціями.
- Зауважимо, що виступ Зеленського перед парламентом Нідерландів – подія унікальна. Раніше не було такого, щоб глава іноземної держави виступав у Палаті представників.
- Власне, після промови глави української держави всі присутні у залі аплодували стоячи. Натомість ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом, а також "Форум за демократію" з Тьєррі Боде виступ у парламенті проігнорували.