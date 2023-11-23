Принаймні про це свідчить опитування виборців на виході з дільниць. Воно демонструє, що перемогу у парламентських виборах може здобути "Партія свободи" (PVV), яку очолює Герт Вілдерс. Він – давній противник ісламу та міграції.

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Чим відомий Герт Вілдерс

Почнімо з того, що згідно з опитуванням його партія може отримати 35 зі 150 місць у парламенті. Якщо так і буде, то ця партія матиме можливість першою формувати новий уряд країни. Правда, для цього необхідно буде сформувати коаліцію, передає кореспондентка BBC у Нідерландах Анна Голліган. Утім, деякі партії у минулому відкидали можливості співпраці з Вілдерсом для створення уряду.

Звернімо увагу! Попередні результати голосування сповістять упродовж одного – двох днів. А от офіційні результати оголосить виборча рада Нідерландів 1 грудня о 10:00.

Отже, чим же відомий Вілдерс? Передовсім – він шанувальник Трампа, а також противник міграції. Він неодноразово висловлював захоплення як самим Дональдом Трампом, так і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Вілдерс робить ставку на антиііміграційні та антиісламські настрої своїх прихильників. Також підтримує вихід Нідерландів з Євросоюзу. Серед його прагнень – щоб країна самостійно контролювала власні кордони, знизила виплати до бюджету ЄС, а також заблокувала вступ туди будь-яких нових членів.

Зауважимо, що Вілдерсу пророкували успіх на виборах 2017 року. Тоді він широко використовував антиісламську риторику та гасла, а також виступав із нападками на марокканську та турецьку громади Нідерландів. Правда, тоді він поступився Марку Рютте. Попри це, його партія отримала 19 місць у парламенті.

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