Іще кілька днів тому окупанти запустили рекордну кількість "Шахедів" на Київ. А вночі 28 листопада вони вирішили кардинально змінити тактику. Про це детальніше 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Запустили лише один "Шахед"

У телеграм-каналі Повітряних сил вночі повідомили, що загрозу для України становить група БпЛА. Так пишуть завжди, адже в одній точці, яку бачать у ПС на моніторах, може справді летіти кілька "Шахедів". Однак цієї ночі ситуація була іншою.

"Шахед", який летів цієї ночі, збили. Він був один. Також збили безпілотник "Орлан-10" вранці. На жаль, ворог завдав удару також "Іскандером" по Запоріжжю,

– зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що мета ворога не лише в тому, аби завдати удару в конкретний об'єкт. Для окупантів важливо подивитись як на тому чи іншому маршруті працюватиме протиповітряна оборона. Зокрема, де саме та якими засобами знищуватимуть повітряні цілі.

Маршрути з різних запусків детально аналізують і "успішні" можуть пізніше використовувати й для запуску ракет під час масованих атак.

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Як збивають безпілотники

Безпілотник летів через Вінниччину на Хмельниччину в напрямку Старокостянтинова, але був знищений силами ППО. Зауважимо, що "Шахеди" долітають аж до Хмельницької області, тому що їх складно перехопити наявними засобами.

Можна було б його перехопити, якби у нас був F-16. У тих зонах, де у нас менше засобів, літають МіГ-29 чи Су-27, то перехопити дрон, ще й у складних умовах для авіації, вкрай важко,

– наголосив Ігнат.

Згадані винищувачі не створені для таких цілей, як безпілотники чи крилаті ракети, бо тоді таких повітряних цілей ще просто не було. Саме тому Україні потрібна західна авіація, якими можна відганяти і російські літаки.

"По дронах намагаються відпрацьовувати й мобільні вогневі групи, але "Шахеди" летять такими "коридорами" на кордонах областей, де є більші шанси проскочити", – пояснив речник Повітряних сил.

Мобільні вогневі групи мають програмне забезпечення, ПЗРК з нічним баченням, тепловізори, прожектори тощо. Усім, що в них є, і намагаються знищити ворожі цілі. Однак здебільшого і дрони, і ракети збивають уже на підльоті до їхніх цілей.

Чи у Росії буде більше дронів

Ракети у великій кількості швидко виготовити не можуть. Тож росіяни зупинились на швидшому, доступнішому та легшому варіанті – виготовлені БпЛА. Саме завод з виготовлення дронів уже створений та функціонує в Росії.

Не скажу, що там налагоджено повний цикл виробництва, але окремі компоненти вони можуть виготовляти. Іран їм постачає певні запчастини. І в такий спосіб Росія нарощує виробництво безпілотників,

– зауважив Ігнат.

Зокрема, свідченням масового виробництва "Шахедів" є й атака дронами, яка відбулась у ніч на 25 листопада. Тоді окупанти випустили рекордну кількість безпілотників – 75 одиниць.

"Ракети теж "клепають", але не так швидко. ГУР три місяці тому повідомляв нам про 600 ракет. Минуло три місяці, і вони мають близько 870 – 900 ракет. Приблизні потужності ворога – 100 ракет на місяць", – зазначив речник Повітряних сил.

Найпевніше, що росіяни й далі збільшуватимуть свій потенціал. У них є і крилаті, і балістичні, і авіаційні ракети. Зокрема, сьогодні вночі ворог намагався завдати удару ракетою Х-59.

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