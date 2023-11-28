Еще несколько дней назад оккупанты запустили рекордное количество "Шахедов" на Киев. Ночью 28 ноября они решили кардинально изменить тактику. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Запустили один "Шахед"

В телеграм-канале Воздушных сил ночью сообщили, что угрозу для Украины представляет группа БПЛА. Так пишут всегда, ведь в одной точке, которую видят в ВС на мониторах, может действительно лететь несколько "Шахедов". Однако этой ночью ситуация была другой.

"Шахед", который летел этой ночью, сбили. Он был один. Также сбили беспилотник "Орлан" утром. К сожалению, враг нанес удар также "Искандером" по Запорожью,

– отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил пояснил, что цель врага не только в том, чтобы нанести удар в конкретный объект. Для оккупантов важно посмотреть, как на том или ином маршруте будет работать противовоздушная оборона. В частности, где и какими средствами будут уничтожать воздушные цели.

Маршруты из разных запусков подробно анализируют, и "успешные" могут позже использовать и для запуска ракет.

Юрий Игнат о ночной атаке и тактике врага: смотрите видео

Как сбивают беспилотники

Беспилотник летел через Винницкую область на Хмельнитчину в направлении Староконстантинова, но был уничтожен силами ПВО. Заметим, что "Шахеды" долетают до Хмельницкой области, потому что их сложно перехватить имеющимися средствами.

Можно было бы его перехватить, будь у нас F-16. В тех зонах, где у нас меньше средств, летают МиГ-29 или Су-27, то перехватить дрон, еще и в сложных условиях для авиации, крайне трудно,

– подчеркнул Игнат.

Упомянутые истребители не созданы для таких целей, как беспилотники или крылатые ракеты, потому что таких воздушных целей еще просто не было. Именно поэтому Украине нужна западная авиация, которой можно отгонять и российские самолеты.

"По дронам пытаются отрабатывать и мобильные огневые группы, но "Шахеды" летят такими "коридорами" на границах областей, где есть большие шансы проскочить", – пояснил спикер Воздушных сил.

Мобильные огневые группы имеют программное обеспечение, ПЗРК с ночным видением, тепловизоры, прожекторы и т.д. Всем, что у них есть, и пытаются уничтожить вражеские цели. Однако в большинстве своем и дроны, и ракеты сбивают уже на подлете к их целям.

Будет ли в России больше дронов

Ракеты в большом количестве быстро изготовить не могут. Поэтому россияне остановились на более быстром, более доступном и более легком варианте – изготовлении БПЛА. Именно завод по изготовлению дронов уже создан и функционирует в России.

Не скажу, что там налажен полный цикл производства, но отдельные компоненты они могут производить. Иран им снабжает определенные запчасти. И, таким образом, Россия наращивает производство беспилотников,

– заметил Игнат.

В частности, свидетельством массового производства "Шахедов" является и атака дронами, которая произошла в ночь на 25 ноября. Тогда оккупанты выпустили рекордное количество беспилотников – 75 единиц.

"Ракеты тоже "клепают", но не так быстро. ГУР три месяца назад сообщало нам о 600 ракетах. Прошло три месяца, и у них есть около 870 – 900 ракет. Приблизительные мощности врага – 100 ракет в месяц", – отметил представитель Воздушных сил.

Скорее всего, россияне и дальше будут увеличивать свой потенциал. У них есть и крылатые, и баллистические, и авиационные ракеты. В частности, сегодня ночью враг пытался нанести удар ракетой Х-59.

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