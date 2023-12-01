У Повітряних силах повідомили, що цієї ночі дрони та ракети були націлені на схід країни.

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"Шахеди" були випущені з двох напрямків

У ніч на 1 грудня ворог застосував по півдню та сходу України 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Шахед 136/131".

Окупанти запускали "Шахеди" по Україну з двох напрямків: з мису Чауда в окупованому Криму та з російського Приморсько-Ахтарська. Крім цього, вороги завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Скільки ракет збили сили ППО

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Захисникам неба вдалося збити 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак, вочевидь, 7 дронів та ще одна ракета "прошмигнули". Чекаємо на офіційні повідомлення про наслідки обстрілу.

У двох регіонах чули вибухи