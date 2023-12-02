Російські окупанти не перестають тероризувати цивільне населення прикордоння. Двох постраждалих доправили до лікарні для надання допомоги.
Дивіться також Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту
Наслідки ворожої атаки
Внаслідок обстрілу Семенівської громади 2 грудня постраждала родина з малолітньою дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, він отримав допомогу у місцевій лікарні. Дочку чекає операція, її доправили до обласного медзакладу. Хлопчик, якому було 4 роки, не постраждав. Відомо, що вони прибули в гості в село.
Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю,
– зазначили у Чернігівській ОДА.
Чоловіка та доньку направили до медичних закладів / Чернігівська ОДА
Місцеві поліцейські допомагали евакуювати постраждалих, внаслідок цинічної атаки окупантів.
Російські обстріли не вщухають
- Зранку 2 грудня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру – вдарили по Дніпровському району. Влада повідомила, що інформації про постраждалих не надходило. Наслідки атаки уточнюються.
- Днем раніше росіяни тероризували Кропивницький – Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційного озброєння. Силам ППО вдалося збити ракету над регіоном. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
- В останній день листопада окупанти вдарили 8 ракетами С-300 по Донецькій області. Загальна кількість жертв – 4 особи. Загалом було поранено 10 людей, серед них 5 дітей: 6-місячне немовля, два 13-річні хлопці та 16-річний підліток.