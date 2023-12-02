Російські окупанти не перестають тероризувати цивільне населення прикордоння. Двох постраждалих доправили до лікарні для надання допомоги.

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Наслідки ворожої атаки

Внаслідок обстрілу Семенівської громади 2 грудня постраждала родина з малолітньою дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, він отримав допомогу у місцевій лікарні. Дочку чекає операція, її доправили до обласного медзакладу. Хлопчик, якому було 4 роки, не постраждав. Відомо, що вони прибули в гості в село.

Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю,

– зазначили у Чернігівській ОДА.

Чоловіка та доньку направили до медичних закладів / Чернігівська ОДА

Місцеві поліцейські допомагали евакуювати постраждалих, внаслідок цинічної атаки окупантів.

Російські обстріли не вщухають