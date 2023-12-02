Вибухи у Дніпрі пролунали близько о 9:12. До слова, тривогу у місті оголосили вже після того, як пролунали вибухи.

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Ворог атакував Дніпровський район

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що область атакували ракетами. Наразі уточнюються усі дані щодо руйнувань. Наразі інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше. Наслідки ударів зараз уточнюємо. Територію обстежують рятувальники,

– повідомив Лисак.

Через мить після того, як пролунали вибухи, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській області. Близько о 10:02 пролунав відбій повітряної тривоги.

Росіяни намагалися атакувати Дніпро уночі

У ніч проти 2 грудня ворог намагався завдати ракетного удару по Дніпропетровській області. Тривогу в області оголошували кілька разів. Спочатку – близько о 22:20 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку, але за кілька хвилин пролунав відбій.

Уночі, близько о 02:30 на Дніпропетровщині вкотре оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Згодом у передмісті Дніпра пролунав потужний вибух.

На ранок 2 грудня Повітряні сили повідомили, що росіяни намагалися атакувати Дніпропетровщину авіаційною ракетою Х-59. Проте українські захисники завадили терористичним планам ворога і ліквідували ворожу ціль.

Уночі ворог атакував "Шахедами"

Уночі росіяни також атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, окупанти запустили 11 безпілотників з території тимчасово окупованого Криму – мису Чауда. Окупанти спрямували свої ударні дрони на прибережні райони Одещини.

Сили та засоби ППО збили 10 дронів-камікадзе. На жаль, один безпілотник ліквідувати не вдалося й він атакував об'єкт інфраструктури. Після влучання сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.