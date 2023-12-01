24 Канал зібрав в одному матеріалі все, що відомо про атаку з боку окупантів увечері 1 грудня. Стежте за нашими новинами і будьте в безпеці.
Повітряні сили написали: "Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека!"
Відбій тривоги.
Кіпер звернувся до жителів Одеської області
"Одеський район, також прошу не нехтувати повітряною тривогою та прямувати в укриття, якщо ви досі не там!" – наголосив він.
Робота ППО
В області працює ППО, це стосується низки населених пунктів. Нічого не знімайте і будьте подалі від вікон!
Влада попередила про небезпеку
"Жителі Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте у безпечних місцях до відбою", – написав Олег Кіпер.
Повітряні сили попередили про загрозу
Спостерігається декілька груп ударних БпЛА (імовірно, Shahed) з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Сили оборони Півдня про загрозу
Одеська область – ракетна небезпека.