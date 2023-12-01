24 Канал собрал в одном материале все, что известно об атаке со стороны оккупантов вечером 1 декабря. Следите за нашими новостями и будьте в безопасности.

22:39, 1 декабря

В Воздушных силах сообщили об отбое тревоги.

22:21, 1 декабря

Воздушные силы написали: "Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!"

21:46, 1 декабря

Отбой тревоги.

21:09, 1 декабря

Кипер обратился к жителям Одесской области

"Одесский район, также прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там!" – подчеркнул он.

21:07, 1 декабря

Работа ПВО

В области работает ПВО, это касается ряда населённых пунктов. Ничего не снимайте и будьте подальше от окон!

20:50, 1 декабря

Власти предупредили об опасности

"Жители Белгород-Днестровского и Измаильского районов, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах до отбоя", – написал Олег Кипер.

20:44, 1 декабря

Воздушные силы предупредили об угрозе

Наблюдается несколько групп ударных БПЛА (вероятно, Shahed) из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

20:39, 1 декабря

Силы обороны Юга об угрозе

Одесская область – ракетная опасность.