24 Канал собрал в одном материале все, что известно об атаке со стороны оккупантов вечером 1 декабря. Следите за нашими новостями и будьте в безопасности.
В Воздушных силах сообщили об отбое тревоги.
Воздушные силы написали: "Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!"
Отбой тревоги.
Кипер обратился к жителям Одесской области
"Одесский район, также прошу не пренебрегать воздушной тревогой и направляться в укрытие, если вы до сих пор не там!" – подчеркнул он.
Работа ПВО
В области работает ПВО, это касается ряда населённых пунктов. Ничего не снимайте и будьте подальше от окон!
Власти предупредили об опасности
"Жители Белгород-Днестровского и Измаильского районов, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах до отбоя", – написал Олег Кипер.
Воздушные силы предупредили об угрозе
Наблюдается несколько групп ударных БПЛА (вероятно, Shahed) из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Силы обороны Юга об угрозе
Одесская область – ракетная опасность.