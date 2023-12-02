Тривога була оголошена на Сході та Півдні України. Перебувайте в укриттях!

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Оновлення. Близько десятої у Дніпрі та в області оголосили відбій тривоги.

О 9:12 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в місті чути вибухи. Утім, тривогу в області оголосили пізніше.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– написали о 9:13 в Повітряних силах.

О пів на десяту повідомили про повторні вибухи в Дніпрі.

Повітряні сили закликали перебувати в безпечному місці. Моніторингові канали повідомляють, що на місто летить іще одна ракета.



Мапа повітряних тривог на ранок суботи 2 грудня / Скриншот 24 Каналу

Балістичні ракети мають складну траєкторію, до того ж загарбники часто запускають ракети з окупованих територій. Тому, на жаль, не завжди наші захисники встигають оголосити тривогу до вибуху – російське залізяччя летить швидко.

Важливо! 24 Канал нагадує: під час тривоги не тільки слід перебувати в укриттях, але й існує заборона на зйомку та фільмування роботи ППО.

Деталі нічної атаки по Україні

У ніч проти 2 грудня росіяни атакували Одещину – летіло 11 дронів типу "Шахед" та авіаційна керована ракета Х-59. Сили протиповітряної оборони України знищили 10 безпілотників та ракету. Та, на жаль, було влучання в інфраструктурний об'єкт.