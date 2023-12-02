Росія вночі проти 2 грудня запустила по Одещині 11 дронів типу "Шахед" та 1 авіаційну ракету Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 10 безпілотників та ракету.
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Дрони запустили з Криму
Ворог запустив "Шахеди" із мису Чауда, який розташований в Криму. Водночас ракету росіяни запустили із території тимчасово окупованої Запорізької області. Вочевидь, окупантам зручніше атакувати різні регіони України саме з цих напрямків. Варто відзначити, що пусків із території Росії не було.
Усі ударні безпілотні літальні апарати знищили в межах Одеської області. Ракету сили ППО збили над Дніпропетровщиною. про вибухи повідомляли ще вночі, однак деталі уточнили зранку 2 грудня.
Зокрема, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ракету збили над Дніпровським районом. Влучно відпрацювали оборонці повітряного командування "Схід".
Росія запускає по Україні "Шахеди" та ракети
- Вранці 1 грудня у столиці й кількох регіонах України оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Спочатку повідомили про загрозу на Сумщині, Полтавщині й Чернігівщині. Далі – у столиці та на Київщині.
- Моніторингові канали писали про роботу ППО на Київщині. Перед цим у столиці та області повідомляли про загрозу ударними БпЛА.
- О пів на 4 годину ранку 1 грудня Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького прямують ракети. Уже через кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи в місті.