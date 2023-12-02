Росія вночі проти 2 грудня запустила по Одещині 11 дронів типу "Шахед" та 1 авіаційну ракету Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 10 безпілотників та ракету.

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Дрони запустили з Криму

Ворог запустив "Шахеди" із мису Чауда, який розташований в Криму. Водночас ракету росіяни запустили із території тимчасово окупованої Запорізької області. Вочевидь, окупантам зручніше атакувати різні регіони України саме з цих напрямків. Варто відзначити, що пусків із території Росії не було.

Усі ударні безпілотні літальні апарати знищили в межах Одеської області. Ракету сили ППО збили над Дніпропетровщиною. про вибухи повідомляли ще вночі, однак деталі уточнили зранку 2 грудня.

Зокрема, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ракету збили над Дніпровським районом. Влучно відпрацювали оборонці повітряного командування "Схід".

Важливо! Під час повітряної тривоги не можна нехтувати власною безпекою Насамперед не потрібно ігнорувати сирену. Банальна обережність може врятувати життя. Тож під час тривоги краще скористатись правило двох стін або спуститись до укриття.

Росія запускає по Україні "Шахеди" та ракети