Россия ночью на 2 декабря запустила по Одесщине 11 дронов типа "Шахед" и 1 авиационную управляемую ракету Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников и ракету.

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Дроны запустили из Крыма

Враг запустил "Шахеды" из мыса Чауда, расположенного в Крыму. В то же время, ракету россияне запустили с территории временно оккупированной Запорожской области. Очевидно, оккупантам удобнее атаковать разные регионы Украины именно по этим направлениям. Следует отметить, что пусков с территории России не было.

Все ударные беспилотные летательные аппараты были уничтожены в пределах Одесской области. Ракету с или ПВО сбили над Днепропетровщиной. о взрывах сообщалось еще ночью, однако детали уточнили утром 2 декабря.

В частности, руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак уточнил, что ракету сбили над Днепровским районом. Метко отработали защитники воздушного командования "Восток". Силы противовоздушной обороны метко сбивают враждебные цели, которые противник направляет на гражданскую инфраструктуру и военные объекты.

Важно! Во время воздушной тревоги нельзя пренебрегать собственной безопасностью Прежде всего, не нужно игнорировать сирену. Банальная осторожность может спасти жизнь. Во время тревоги лучше воспользоваться правилом двух стен или спуститься до укрытия.

Россия запускает по Украине "Шахеды" и ракеты