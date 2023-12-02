О взрывах в области сообщали еще ночью. Местные власти уточнили, что причиной громких звуков была работа противовоздушной обороны.

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В частности, руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ракету сбили над Днепровским районом. Метко отработали защитники воздушного командования "Восток".

"Бойцы из ВзК "Восток" отминусовали ракету. Ее сбили над Днепровским районом", – говорится в сообщении.

Также о сбивании цели сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он поблагодарил защитников неба.

"Ночью наши Воздушные силы сбили над Днепровским районом вражескую ракету. Спасибо защитникам и защитницам неба из ВзК "Восток", – отметил Лукашук.

Откуда запустили ракету

В командовании Воздушных сил также сообщили об уничтожении одной ракеты Х-59 этой ночью. Там уточнили, что противник запустил управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

Кстати, россияне, кроме ракеты, ночью запустили по территории Украины и дроны – всего 11 "Шахедов", сбить удалось 10 из них.