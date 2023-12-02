Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 647 дней. О главных родиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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В Днепре раздался взрыв
В ночь на 2 декабря по части областей объявили о воздушной тревоге. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре.
Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.
К слову, об отбое в области известили в 02:54. Угроза прошла и для других "красных" регионов.
В СБУ рассказали о боях за "Дорогу жизни"
В Украине продолжают делать все возможное и невозможно для того, чтобы выбить врага из родной страны. Глава СБУ поделился деталями боев за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной этого года.
Василий Малюк в фильме 1+1 "Бахмут. Дорогая жизнь" рассказал о колоссальных потерях врага, которые он понес весной. Их нанесли бойцы Центра специальных операций "А".
По словам главы СБУ Василия Малюка, одна из групп бойцов Центра специальных операций "А" смогла уничтожить 79 единиц техники. Такой результативности удалось добиться за четыре боевых выхода.
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ
В ОБСЕ шла дискуссия по исключению России. Говорят, что она "исчерпана". Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи.
Он рассказал, до чего дошли все собравшиеся. По его словам, странам-участникам не удалось прийти к общему решению.
Он отметил, что в ОБСЕ шли дебаты относительно того, чтобы Россию исключили. Причина – нарушение основополагающих принципов и обязательств Организации страной-агрессорой. Впрочем, говорит Османи, сейчас "юридический и политический аргументы" от государств-участников, почему сделать этого не могут.