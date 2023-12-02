06:11, 2 декабря

В ночь на 2 декабря по части областей объявили о воздушной тревоге. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре.

Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.

К слову, об отбое в области известили в 02:54. Угроза прошла и для других "красных" регионов.