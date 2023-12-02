06:11, 2 грудня

У ніч на 2 грудня у частині областей оголосили про повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.

Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.

До слова, про відбій в області сповістили о 02:54. Загроза минула і для інших регіонів, які були "червоними".