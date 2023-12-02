Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 647 днів. Про головні родії цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Дніпрі пролунав вибух
У ніч на 2 грудня у частині областей оголосили про повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.
Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.
До слова, про відбій в області сповістили о 02:54. Загроза минула і для інших регіонів, які були "червоними".
У СБУ розповіли про бої за "Дорогу життя"
В Україні продовжують робити все можливе і неможливе для того, щоб вибити ворога з рідної країни. Глава СБУ поділився деталями боїв за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні цього року.
Василь Малюк у фільмі 1+1 "Бахмут. Дорога життя" розповів про колосальні втрати ворога, яких він зазнав навесні. Їх завдали бійці Центру спеціальних операцій "А".
За словами глави СБУ Василя Малюка, одна з груп бійців Центру спеціальних операцій "А" змогла знищити 79 одиниць техніки. Такої результативності вдалося досягнути за чотири бойові виходи.
Дискусія про виключення Росії з ОБСЄ
В ОБСЄ точилася дискусія щодо виключення Росії. Кажуть, що вона "вичерпана". На цьому наголосив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі.
Він розповів, до чого дійшли всі присутні. За його словами, країнам-учасницям не вдалося дійти до спільного рішення.
Він зауважив, що в ОБСЄ точилися дебати щодо того, щоб Росію виключили. Причина – порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації країною-агресоркою. Втім, каже Османі, наразі є "юридичний і політичний аргументи" від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.